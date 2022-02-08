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販售口罩機被控詐財360萬 業者賠540萬還被起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

新北市某國際有限公司賴姓老闆，明知自己無口罩機可供販售，2年前卻與投顧有限公司林姓老闆簽約，販售「高速平面耳帶式口罩自動機生產線」2條，價金720萬，訂金360萬的買賣合約書，林信以為真，交付360萬元訂金，事後，林未取得口罩機提起告訴，台中地檢署依詐欺罪將賴男起訴。

賴男（46歲）坦承於Line群組中以暱稱「所羅門賴董事長」傳送訊息，並提供「高速平面耳帶式口罩自動機規格書」給林男，作為買賣合約書的附件，並取得林男支付的款項，而他所經營的公司從來沒有賣出任何一台口罩機。賴否認詐欺，辯稱是因為協力廠商臨時要求2000萬元的權利金，他不願意繳交權利金，所以後來沒有如期供貨給林。

檢察官認定賴男（46歲）犯罪所得為360萬元，皆未扣案，但事後賴男與林男於去年2月20日和解成立，賴同意賠林360萬及180萬元的違約金，林已取得共540萬元的賠償。因此檢方不予聲請宣告沒收賴男的犯罪所得。

起訴書指出，賴男為某國際有限公司、某實業股份有限公司的實際負責人，而林男是某投顧有限公司的負責人。林的友人蘇男（獲不起訴處分）因知悉林有意購買口罩機，故與傅男（獲不起訴處分）仲介林與賴相互認識。

賴男明知自己無口罩機可供販售，於2020年4月16日，與蘇、傅、林成立Line群組後，營造自己有辦法盡速提供口罩機出貨的假象，要求林盡速簽約，於同年4月18日在公證人處，簽立販售「高速平面耳帶式口罩自動機生產線」2條，價金720萬，訂金360萬的買賣合約書，林信以為真，交付360萬元訂金。

事後，林未取得口罩機，同年5月底，賴男所經營的某實業有公司登記負責人蕭女，向林表示該公司具有供貨能力，並與林簽定協議書，由林改向蕭女的公司購買2台「SMKS全自動一拖二平面口罩機」共560萬元，由林先前支付的360萬元價款作為價金的一部分，並由蕭女以公司名義開立面額720萬元的支票作為擔保，如違約，林可將支票兌現。

惟於協議書約定交貨日屆至時，林男仍未取得口罩機等設備，於2020年7月8日持支票至銀行提領遭退票，始知受騙。

某國際有限公司賴姓老闆，明知自己無口罩機可供販售，卻與投顧有限公司林姓老闆簽約，販售「高速平面耳帶式口罩自動機生產線」涉嫌詐財360萬元，事後，林未取得口罩機提起告訴，中檢依詐欺罪將賴男起訴。圖／本報資料照
某國際有限公司賴姓老闆，明知自己無口罩機可供販售，卻與投顧有限公司林姓老闆簽約，販售「高速平面耳帶式口罩自動機生產線」涉嫌詐財360萬元，事後，林未取得口罩機提起告訴，中檢依詐欺罪將賴男起訴。圖／本報資料照

口罩 詐欺

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