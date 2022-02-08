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155萬超低員工價買A7卻轉賣 月薪14萬奧迪經理下場慘了

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

奧迪福斯汽車公司陳姓財務部會計經理每月薪資高達14萬餘元，他以員工價155萬元購入市價341萬元的奧迪A7，又以員工價84萬餘元購買市價99萬餘元的福斯汽車，卻在短時間內過戶他人。公司認為他違反員購優惠規定，提告求償違約金，一審判陳應賠償66萬餘元，台灣高等法院加碼判賠，陳共要賠償83萬餘元確定。

奧迪福斯提告主張，為回饋員工，訂有員工可以低於市價價格購入品牌新車或中古車的福利政策，但為避免員工轉售套利，影響市場價格，限制員工不能在特定期間內轉讓汽車所有權。

公司指出，陳姓經理2019年12月9日以員工價155萬元購入市價341萬元的奧迪A7、2020年2月5日以84萬餘元購入市價99萬餘元的福斯汽車，分別不到1個月、4天就過戶給他人。

奧迪福斯指出，陳違反公司政策，因此奧迪A7部分依約請求市價20％違約金，共68萬2000元，另福斯車部分則求償價差14萬9700元，總共83萬1700元。

陳抗辯，公司要求員工購買優惠車輛時，必須一次給付完車款，她因對奧迪A7十分心動，但一時無法提領定存或變賣資產，才在資金調度需求下，向他人借款現金150萬元，並以借名登記方式作為擔保；福斯車部分，也是向另名友人借款購車，借名登記作為擔保，他並非變賣車輛套利。

台北地方法院一審不採信陳的說詞，認為購買奧迪A7部分，違約金應以市價15％來計算，陳應賠償51萬1500元；福斯車部分，認為奧迪福斯求償有理由，陳應賠償14萬9700元，共計66萬1200元。

陳不服一審判賠奧迪A7部分而上訴，另對判賠福斯車部分沒有意見，未上訴而確定。奧迪福斯則上訴認為陳應再賠償剩餘違約金。

二審認為，購車單交易條件載明，員工不得於購車後9個月內出售車輛，違反者應給付市價20％違約金，認為陳一個月內變賣奧迪A7，確實應給付違約金。

再者，根據相關卷證資料，認為陳過戶奧迪A7的時間點，與清償借款債務之間沒有關聯，不採信陳的說詞，判陳應給付68萬2000元違約金確定；再加上一審判決確定賠償的福斯車價差，陳應共賠償83萬1700元確定。

另外，陳因違反員購規定，被公司降職又被調職為總經理室支援專員，他拒絕報到而被解雇，提確認僱傭關係存在訴訟，一審認為奧迪福斯解雇不合法，判陳勝訴，可上訴。

圖為Audi A7示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖為Audi A7示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

奧迪 福斯 台灣高等法院

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