大四男與國二女嘿咻81次 履行賠償150萬獲緩刑

張姓大學生於2018年間經由交友軟體認識當時年僅13歲的少女小如（化名），交往後成為男女朋友，在未違反她的意願下，2人先後發生81次性關係，張還以手機2次拍下性愛過程，經小如訴請偵辦，二審張賠償被害人及被害人父母新台幣150萬元，並已履行給付，獲被害人及被害人父母原諒，合議庭妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，張男於2018年10月10日，經由交友軟體認識當時未滿14歲國二少女小如，，2人交往後成為男女朋友，從2018年10月27日至2020年5月9日，在張男的租住處等地先後嘿咻81次，還以他所有的iPhone廠牌行動電話，2次拍攝性愛過程。經被害人報苟處理。

張姓大學生辯稱「我不是以隱藏、偷拍的不法手段來滿足一己性欲，拍攝時她都知道，並沒有違反她的意願。與她交往期間，真心對待她，使她得以忘卻父母失和、家庭爭吵、班上同學霸凌等負面情事所帶來的精神上痛苦，故小如不用再到醫院身心科接受診治，僅需定期透過LINE聯繫身心科醫師來聊天，且聊天話題不外乎男友對自己很好、現在自己過得很好，不用面對家庭紛爭壓力」。

二審合議庭審酌，張男犯案時年僅20歲，明知她年紀尚小，處於身心與人格發展中重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂之狀態，竟未能克制自身情慾，對性自主能力及判斷能力均尚未臻成熟的小如為性交，並對她拍攝性交電子訊號行為，對於社會善良風氣及被害人身心發育所生侵害，實屬不該。