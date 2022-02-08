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新北男虐死貓咪「茶茶」被起訴 律師：已收到起訴書

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

虎斑貓「茶茶」去年因遭住新北蘆洲區的飼主惡意虐待，經搶救後仍不治。知名律師呂秋遠昨天在臉書分享，已收到「茶茶」案件的起訴書，茶茶被虐待這件事情，沒有因為時間過去讓大家忘記。貼文一出也超過1.7萬人按讚。

去年8月17日，虎斑貓「茶茶」遭黎姓飼主虐待，除了拿傘、棍子追打外，還被關在外出籠內，用剛煮好的滾水澆灌，只為了逼迫前女友復合返家，引發社會譁然。

呂秋遠貼文指出，「還記得茶茶案嗎？貓咪被嫌犯澆淋熱水，虐待致死的案件？」虎年開始，第一個好的消息，就是剛剛收到茶茶案件的起訴書，檢察官已經起訴黎姓嫌犯，罪名包括侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪，而且，因為被告否認部分犯行，手段與過程太過殘忍，檢察官請求對被告從重量刑。

呂秋遠表示，或許這不會是最後一件虐待動物的案件，但希望是第一件因為動物保護法而入獄服刑的案件。這件悲劇，謝謝很多朋友的關心與努力，在台灣，還是有非常多人對於動物保護相當重視，而且，人性，是我們照顧彼此的唯一依據，包括陪伴我們的毛孩與寵物

呂秋遠指出，「有時候，毛孩比我們還懂人性。」茶茶被虐待這件事，並沒有因為時間過去，讓大家忘記。所以，黎先生，接下來是法院公開審理，我們還是繼續在法院見了。

網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
呂秋遠在臉書發文。圖／截自呂秋遠臉書
呂秋遠在臉書發文。圖／截自呂秋遠臉書

呂秋遠 檢察官 寵物

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