4年前就知3子女不是他的種？ 如今不想要...甩不掉了

蕭姓男子與魏姓妻子結婚42年，兩人生有3名子女，4年多前妻子離家出走，並告訴蕭「3個孩子都不是你的種」，他提否認子女訴訟，宜蘭地方法院駁回。台灣高等法院指蕭直到去年妻子提離婚時才提起本件訴訟，超過2年除斥期間，不論蕭與3名子女DNA鑑定結果為何也無影響，駁回蕭上訴。

民法第1063條規定「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。」且明載「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。」

蕭姓夫妻1980年12月25日結婚，3名子女皆已成年。蕭指出，妻子2017年7、8月間離家，並向他坦承3個小孩都不是自他受胎所生，他才提否認子女之訴。

對於父親提否認子女之訴，老大、老二表示既然父親提起本件訴訟，他們同意父親的主張，不過老么和妻子則說3名子女都是婚生子女。

高院指出，所謂受胎期間是按從子女出生日回溯第181日起至第302日止，婚生推定制度的目的是在確保子女地位、成長安全，避免使無辜的子女負擔因非婚生而致的社會、法律上不利益。因真實的父子身分關係，涉及父母子女的身分權、人格權，若推定與真實不符，可提起否認之訴。但為維護血統真實與身分安定間的平衡，特規定否認之訴應於2年除斥期間內為之，並以提起訴訟的一方主觀知悉子女為非婚生時起算。