她被前男友拍裸照 電工謊稱可解決騙11萬判8月牢

陳姓電工聽黃姓女網友傾訴遭綽號「梁翊」的前男友強拍裸照，還威脅散布，謊稱有辦法解決，要求黃女先支付11萬元，但拿了錢後避不見面。新竹地方法院依詐欺罪判陳8月徒刑，沒收犯罪所得；陳上訴，台灣高等法院駁回定讞。

已離婚的陳姓電工曾有恐嚇罪前科，2018年3月才執行完畢。黃姓女子表示，2018年5月21日透過手機交友軟體結識陳，兩人交往，她告訴陳曾遭前男友拍裸照，對方還想在網路上散布，陳聲稱有辦法買回裸照檔案，但得支付30萬至40萬元的費用。

黃女在當年6月15日中午在新竹縣新豐鄉先付出11萬元，但陳姓電工之後就如人間蒸發，黃女傳給他的簡訊「不讀不回」，電話也不接，甚至在9月時停用手機號碼。

黃女向新竹縣警新湖分局報案，表示因信任陳，沒有防備心，但事後卻找不到他。黃女曾約與「梁翊」的共同朋友見面，對方表示「梁翊」不認識陳姓電工，也沒有拿到錢，至於裸照「梁翊」已刪除。

警詢時，陳姓電工否認詐欺，聲稱有打電話請男子「李興保」處理，錢也由對方收取，因李後來「在忙」，才沒要求黃女支付尾款。

新竹地院審理認為陳姓電工說詞反覆，且警方由陳所提供的資料也查不到「李興保」的門牌資料，且陳也沒解釋為何相信「李興保」可以處理糾紛、處理好裸照不收尾款也不符常理，認定他詐騙黃女並獲取不法財物。

陳姓電工不甘遭判刑8月且得吐出11萬元，上訴高院。陳出具刑事緩刑聲請狀，上頭提到請高院撤銷改判無罪或諭知緩刑，但他在準備程序和審理時都沒現身。