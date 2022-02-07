酒駕加重處罰新法上路 過年連假移送828件

刑法第185條之3修法加重處罰酒駕上月30日生效，警政署統計，從新法上路至昨天共取締酒駕828件，過年期間酒駕死亡、受傷車禍，分別較去年過年減少6成、4成，交通官警認為新法多少有嚇阻作用。

警政署要求各地警察局過年期間加強取締酒駕，尤其餐廳、KTV、夜店周邊等易發生酒駕地點，從上月30日至昨天共取締828件，其中移送法辦595件。

據統計，去年春節假期發生酒駕A1車禍（24小時內死亡）6件、A2車禍（受傷）129件，今年春節假期酒駕A1車禍2件、A2車禍78件，酒駕傷亡事故呈減少趨勢。