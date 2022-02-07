聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕加重處罰新法上路 過年連假移送828件
刑法第185條之3修法加重處罰酒駕上月30日生效，警政署統計，從新法上路至昨天共取締酒駕828件，過年期間酒駕死亡、受傷車禍，分別較去年過年減少6成、4成，交通官警認為新法多少有嚇阻作用。
警政署要求各地警察局過年期間加強取締酒駕，尤其餐廳、KTV、夜店周邊等易發生酒駕地點，從上月30日至昨天共取締828件，其中移送法辦595件。
據統計，去年春節假期發生酒駕A1車禍（24小時內死亡）6件、A2車禍（受傷）129件，今年春節假期酒駕A1車禍2件、A2車禍78件，酒駕傷亡事故呈減少趨勢。
對於酒駕A1車禍，因當事人死亡，警方尚在追查飲酒處所，至於酒駕A2車禍，警方查出有17件是在餐廳飲酒，警政署要求各警察局加強與業者溝通，協助提供代客駕駛服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言