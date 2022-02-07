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員警執勤遭撞傷轉內勤 月薪少一萬求償駕駛判賠174萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年晚間執勤時，遭廖姓男子撞倒，導致雙膝等處受傷，需復健且影響日常生活行動，而從外勤轉內勤，薪水也因此每月減少一萬多元，員警求償212萬元，彰化地方法院判處廖男需賠償174萬多元。

判決書指出，吳姓員警2020年7月某晚與同事在鹿港鎮鹿草路5五段值勤，其他同行員警至附近店家臨檢，吳男站在外面臨停的警車旁值勤警戒，廖男駕車行經時疑未減速，也未注意到當時在路邊值勤的吳男，廖男的車子後照鏡撞擊到吳男身體，造成吳男又撞擊到警車後視鏡後雙膝著地，膝蓋受到相當大的衝擊，造成雙側膝挫傷、膝部臏骨軟骨軟化、右側肩膀挫傷、右側手部手肘挫傷、雙側髕骨下滑液囊炎、下肢麻木等，手術後也不宜跑跳激烈運動及負重或久站，需長期復健。

吳姓員警也因雙膝受傷而調內勤，原本外勤薪水約有6萬2000多元，轉為內勤後薪水僅約4萬8000多元，因而向廖男求償醫療、復健、就醫交通、勞動能力減損、薪資損失及精神慰撫金等費用212萬多元。

判決指出，廖男當時行經彎道路段，應減速慢行，卻未減速慢行，以時速大約60、70公里速度撞擊到吳男，造成吳男受傷，又須長期復健治療，身心及精神受有相當之痛苦，判處廖男共需賠償174萬多元給吳姓員警，全案可上訴。

彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年晚間執勤時，遭廖姓男子撞倒，導致雙膝等處受傷，需復健且影響日常生活行動，而從外勤轉內勤，彰化地方法院判處廖男需賠償174萬多元。圖／資料照
彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年晚間執勤時，遭廖姓男子撞倒，導致雙膝等處受傷，需復健且影響日常生活行動，而從外勤轉內勤，彰化地方法院判處廖男需賠償174萬多元。圖／資料照

復健 薪水

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