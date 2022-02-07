業者勝訴免裁罰！逾200高中師生食物中毒 北市將再上訴

基隆市立中山高中師生2020年4月28日傳出食物中毒事件，超過250人出現腹痛、腹瀉等症狀，北市衛生局對提供學校團膳的業者「鉅登團膳」裁罰6萬元，業者不服興訟，台北地院行政訴訟庭認定，採驗學生糞便及餐盒程序均有瑕疵，撤銷裁罰，業者免罰，可上訴，北市衛生局則表示，將於時限內依法上訴。

北市衛生局說明，第一，人體檢體採檢流程，京衛福部疾管署解訂定的傳染病檢體採檢手冊，提供醫療院所及公衛機關採檢人體檢體送驗依循的通則，卻本後續檢驗品質，並非拒收檢驗準則，若採檢時間逾越建議內容，仍會檢驗並提供檢驗結果，後續仍需視患者臨床表現及流病調查進行評估。

第二，經基市衛生局調查，3名檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型學生，自攝食當日到發病日期間（包含課後）皆未再攝食相同食品，且此次採檢6名學生檢驗霍亂、沙門氏菌、桿菌性痢疾、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、腸道出血性大腸桿菌感染症、仙人掌桿菌、輪狀病毒、諾羅病毒等，除3名學生檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型，其餘檢驗結果皆為陰性。

第三，依據「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，學校提供的餐盒，應保留盒餐樣本至少1份，至於攝氏7度以下，冷藏保存48小時才能丟棄，以利發生食品中毒案件時進行查核，並非檢體不得採檢的限期。經基市衛生局採樣的留樣餐盒檢出金黃色葡萄球菌，顯示餐點於攝食前已遭到汙染。

衛生局表示，依照衛福部食品藥物管理署公告的「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，以及食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件」。

衛生局指出，本案自2名以上患者的臨床檢體中，分離出相同金黃色葡萄球菌菌株，同時也從可疑食物檢體中分離出金黃色葡萄球菌，判定為細菌性食品中毒案件，針對本次判決結果，「將於時限內依法進行上訴」。