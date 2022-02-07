大享擴廠案環評程序有瑕疵 竹北市民聲請停止執行獲准
新竹縣竹北市市民林碩彥等8人，不滿新竹縣政府通過大享容器公司擴廠開發案，向台北高等行政法院聲請停止執行。法院認為原處分合法性在程序上顯有疑義，今裁准停止執行，可抗告。
裁定指出，大享容器工業公司擬定擴展計劃，而提出擴展計畫環境影響說明書供審查，經新竹縣政府於2020年7月20日第10次環境影響評估審查委員會決議審查通過。
林碩彥等8人為本件開發行為當地居民，因大享容器公司訂於2021年8月5日舉行動工前的公開說明會，林等8人為免施工造成難於回復的損害，聲請停止執行，以維護身體健康權益。
法院表示，林男等8人均居住於受本件開發行為影響5公里範圍內地區，為當事人適格。此外，新竹縣政府環境影響評估審查委員會未再就環說書包括評估排水、水污染、空氣污染在內等各項資訊、數據的正確性、可信度、完整性予以驗證。
環說書也有未予回應的情形，審查會僅以事後書面審查確認而不再舉行會議進行討論，使「意見交流、集思廣義、交互辯證」的合議制精神蕩然無存，有違環境影響評估法第3條規定的規範目的。
縱使大享容器已依審查會委員意見提出部分的補充、說明，卷內也未見委員閱覽後已同意的證據，且由於未再次經實質合議審查，審查會予以通過環說書與審查結論，即有瑕疵。
法院認為，原處分關於地形地貌的重大變更，未依環評作業準則第32條及同準則附表十「環境影響預測及評估方式」環境因子「排水」欄的規定評估。
大享容器廢污水零排放承諾根本沒有達成的可能，原處分卻以此承諾逕通過環評，而完全未依環評作業準則第17條第2項、第3項規定進行污水受水體影響評估。
大享容器稱2026年12月31日前完成T6製程全面使用天然氣，以及分別於2026年、2031年將T3製程及T2製程更新為天然氣窯爐的承諾，根本無實現的可能，導致懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等空氣污染物無法降低。
法院指出，原處分在實體上顯有疑義之處，可見審查會的判斷出於錯誤事實認定或不完全資訊，所通過環說書決議，即有瑕疵；而該瑕疵足認原處分合法性顯有疑義。
法院表示，因此，若仍聽令原處分的執行，實與法治國的依法行政原則大相違背。在此情形，原處分並無立即執行的公益，本件聲請應予准許。
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