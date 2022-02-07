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監所內辱罵管理員還破壞公物 強盜犯再被多判兩月

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

賴姓男子因涉及強盜案件，自去年六月起被羈押在台北看守所，未料他卻因不滿管理員，不僅毀損房內公物，還向管理員辱罵三字經、「米蟲」，新北地院依損壞公務員職務上掌管之物品罪處有期徒刑2月，另侮辱公務員處拘役30天。

賴男被羈押後，去年8月12日在獄房內，因不滿管理員未理會他要求更換宿舍，猛捶房內公物致損毀，還向在房外勸導的管理員大罵三字經、「米蟲」。

七天後，賴男又因與另名受刑人衝突而出口辱罵對方，陳姓、杜姓管理員見狀上前勸阻，賴男卻反嗆管理員「狗就是狗，你娘」，被忍無可忍的管理員依法函送。

新北地院認為賴男辱罵管理員、毀損公物，不僅漠視國家公權力，還侵害管理員尊嚴，依損壞公務員職務上掌管之物品罪處有期徒刑2月，另侮辱公務員處拘役30天。

賴男在羈押期間對台北看守所管理員以三字經辱罵，還動手破壞公物，新北地院依毀損公物處兩月徒刑，另侮辱公務員處拘役30天。本報資料照片
賴男在羈押期間對台北看守所管理員以三字經辱罵，還動手破壞公物，新北地院依毀損公物處兩月徒刑，另侮辱公務員處拘役30天。本報資料照片

公務員 新北 強盜

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