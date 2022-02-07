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隱眼大廠晶碩前幹部洩密陸企 吸3工程師帶槍投靠遭起訴
國內隱形眼鏡大廠晶碩前幹部黃振瑞，離職遭陸企高薪挖角，招攬林男等3名晶碩前工程師帶槍投靠，企圖將模具技術及光學檢測系統等營業秘密提供給大陸愛睿思公司，全案去年12月曝光；桃園地檢署今宣布黃男等4人依違反營業秘密法起訴。
桃園地檢署去年接獲調查局台北市調查處報，稱國內製造隱形眼鏡大廠晶碩光學前生產處長黃振瑞，離職後於2020年7月籌組金目科技公司，並招攬晶碩前工程師林男及2個陳男等3人帶槍投靠，涉嫌將「上下蓋」及「PP 杯」模具、以及自動光學檢測系統等營業秘密，提供給黃男任職董事的廈門愛睿思科技。
桃檢獲報後指派企業犯罪專組檢察官廖榮寬指揮偵辦，歷經縝密偵查，近日將黃振瑞等4人依涉嫌違反營業秘密法第13條之2第1項及著作權法第91條第1項等起訴，最重可處10年以下有期徒。黃男等4人經移審後均未在押。
桃檢指出，金目公司代表人及受雇人執行職務侵害他人營業秘密，亦被依違反營業秘密法第13條之4規定起訴，依法可處300萬元以上5000萬元以下罰金。
調查局台北市調查處日前發現，知名上海電商「目荻公司」、廈門「艾睿思」企業來台成立「金目公司」，高薪挖角晶碩光學前生產處長黃振瑞當創辦人，竊取「上下蓋」等極機密技術，並將整套技術複製成模具與周邊設備，計畫本周運往大陸生產，若成功損失恐高達10億元。
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