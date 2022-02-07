房東低價三千出租套房 女房客稱月接客180次法官不採信

彰化縣張姓女子將房子隔間出租給3名女子進行性交易，但其中一名房客張女卻稱張姓房東事實上是「媽媽桑」有抽頭，還提出她性交易記錄，每個月甚至有高達170、180多次的性交易，但法官認為房客張女所提的性交易記錄不符合常理，依圖利容留性交易等罪將張姓房東判刑4月。

判決書指出，張姓房東2020年7月起以每月3000元各將房間出租給林女和張女，兩人均以每節15分鐘800元接客從事性交易；也以每月1000元代價出租房間給另一名林女，林女以15分鐘700元接客從事性交易，警方在今年1月查獲該處有從事性交易移送法辦。

張姓房客後來辯稱和張姓房東是抽頭關係，她做一件，房東抽頭200元，6個多月房東共抽頭22萬多元，並提出一張手寫記錄，各月性交易次數從99次到183次不等。