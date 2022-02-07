毀損百年里港蔡家古厝被判8月 他翻供稱頂替改判4月刑

屏東縣里港鄉百年三合院「蔡家古厝」2018年被縣府定為暫定古蹟，兩個月後卻遭怪手拆毀廂房建築，只留下中間廳房，涉案陳男被判刑後上訴二審，供出幕後指使者，全案重啟調查。屏東地院改判陳男頂替罪4月，可易科罰金，至於主謀陳女則處有期徒刑1年。

屏東縣里港鄉蔡家古厝位在里港鄉中山路上，一百多年前，蔡家主人蔡糞因懷念祖先，仿照大陸河南老家興建蔡家古厝，光緒29年興建、32年完工（西元1903年到1906年），所有建材全來自大陸。後人共同持有，約30人，產權複雜，陳姓女子經法拍取得蔡家古厝部分產權，訴請法院返還該筆土地。

蔡家子孫在訴訟中，以「里港蔡家古厝」向屏東縣府申請提報古蹟指定。縣府2018年8月現勘，同年10月召開審議會議列為暫定古蹟，依文資法規定不得拆除，法院判陳女敗訴。

判決指出，陳女不滿從2016年10月取得土地後到2018年無法使用，心有不甘，明知蔡家古厝列為暫定古蹟，受文資法規定，竟找來黃男等人在2018年12月31日凌晨毀損蔡家古厝。

當時警方查出陳男、黃男涉案，依法移送，兩人分別被法院判處8個月徒刑，及6個月徒刑(可易科罰金)。由於陳男當時聽黃男說犯案不會入監服刑，如今卻被判刑恐入監，見黃又事後避不見面，於是上訴二審，並供出幕後指使陳女。

經檢重啟調查、起訴，屏東地院合議庭審理認為，陳姓女子因蔡家子孫將蔡家古厝申請指定古蹟，導致她提告拆屋還地案敗訴，心有不甘，指使黃男拆除，所為不足取，犯案後還以被害人自居，試圖混淆偵查方向，且否認犯案，判處陳女違反文資法，處有期徒刑1年。

陳男則隱匿並頂替真正犯人黃男，誤導檢警偵辦案件正確性，法院一審判處有期徒刑8月，二審時自首，造成司法資源一定程度耗費。屏東地院判處陳男頂替罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。