華航機師不滿「5+9」居檢聲請提審 法院裁定駁回確定

一名華航黎姓機師今年初入境在飯店進行居家檢疫，他認為屬實質上拘禁，向桃園地院聲請提審要求釋放。一審裁定駁回，案經抗告，台北高等行政法院認為居檢屬提審法所稱的「拘禁」無誤，但因黎男在抗告期間已恢復人身自由，因此裁定駁回確定。

黎姓機師主張，他在今年1月3日晚上8時許，因國籍航空機組員執行長班任務，遭衛福部疾管署令入華航諾富特旅館實施居家檢疫，不得返家，也不得與外界接觸，屬實質上拘禁。

他說，已注射兩劑AZ疫苗，抗體檢測也為陽性，且於執勤及國外住宿期間，均無與非特定人員有所接觸情形，行動完全受限於特定拘禁地點內且身著適當的防護裝備，已善盡防護及防疫責任。

但於入境後仍須實施5天居家檢疫，加上9天加強自主管理的防疫措施，而且於居家檢疫期間，航空公司仍會安排聲請人派飛外國，導致長期無法回家，已造成機師心力交瘁，嚴重影響飛安。

他指出，國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施許多規定限制人身自由，實質違憲，且造成航空公司及機組員與一般入境旅客不同的差別待遇。因此，請求對於他立即實施PCR檢測，如為陰性，即立即釋放。

桃園地院表示，縱認疾管署對於黎男實施居家檢疫措施相當於提審法的逮捕、拘禁，但他受檢疫隔離旅館的法律依據傳染病防法治第1條、第2條、第17條、第48條、第58條等規定，及衛生福利部公告、中央流行疫情指揮中心公告的防疫規定措施。

其次，實施居家檢疫的防疫措施原因，是他為國籍航空機師，屬於出入國境次數最頻繁者，而新冠肺炎疫情最主要傳染來源是自境外移入，因此需要防疫措施，目的是為維護黎男及全國人民健康及生命特別重要的公共利益。

一審認為，疾管署對他實施居家檢疫防疫措施原因及目的，均核屬正當，裁定駁回。案經抗告，北高行指出，該行政處分是法院以外其他機關，藉由此等公權力措施，以違反處分命令效力將受罰鍰的制裁的心理上強制。

使黎男不能依其意願離開此受拘束的空間，人身必須在上述非短暫的時間內，受拘束於旅館房間的侷限空間內，致其人身向各方移動的自由都受到限制，自已達人身自由遭剝奪的程度，而屬提審法所稱的「拘禁」無誤。