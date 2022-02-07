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公視台語主播帶女同事到茶水間關燈 性騷擾判賠1萬6

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

公視已婚的台語主播吳國禎，疑似在2020年6月獨自帶女同事到茶水間反鎖關燈，遭提吿求償21萬餘元；士林地方法院認定吳的言行構成性騷擾，判賠1萬6千元。

女同事主張，2020年6月中旬，吳在走廊往茶水間途中開玩笑稱「我如果對妳手來腳來，你會不會不喜歡」，當下切水果的女同事拿起水果刀示意不要靠近。

同年月26日，吳稱要分享秘密基地，又單獨帶她到往來人少的8樓某茶水間小房間。過程中吳稱「選男友要選像我這種已婚的比較好」「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」不經意碰手臂，甚至要求進入小房間。

女同事主張，吳當時說「我現在要做一件讓妳驚訝的事」便關燈，她因驚嚇無法反應，吳還問「妳怎麼沒有尖叫啊」，她回神後逃離現場，此事經過3個月仍焦慮失眠，為此就醫提出診斷證明書，並在同年9月提出性騷擾申訴。

經調查「申訴成立」，吳雖提出申覆但經決議「申覆不成立」，請求賠償20萬元精神慰撫金和1萬餘元醫藥費。

吳國禎主張，公視申訴處理委員認定，他在職場上單獨帶女同事到公司茶水間行為有所不當，遭成女同事恐懼感，這與性騷擾有別。在茶水間事件後，女同事主動參與會議討論、在他的臉書粉絲專頁按讚、邀同事與他誦讀台語俗曲唱本，與一般人遭性騷擾後情節不同。

法官認定，2人工作範圍有重疊，吳男屬於女同事的上級，在事件發生後，女同事仍有隨同吳男到茶水間、參加吳主持的會議，在臉書按讚、共同誦讀台語俗曲唱本等，為職場上不可避免的業務往來，女同事在提出申訴錢，努力壓抑，維持如往常一樣互動，不是違背一般常情，不採信吳的說法。

證人稱，事發後女同事在工作上如果有人經過或拍身體，變得容易緊張。法官審酌，依照女同事在事件後反應，和公視申訴處理委員調查結果認定，吳帶女同事到茶水間，聊到男朋友話題，並把門關起來反鎖，把電燈關掉，造成女同事向同事轉述仍有恐懼情緒，依照一般合理人標準，吳的言行已屬冒犯之舉，而構成性騷擾，侵犯人格尊嚴，不採信吳的辯詞，吳男應賠償女同事1萬6千元。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

性騷擾 台語

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