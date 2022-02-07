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他在律師事務所任法務長 假冒律師私接案詐924萬被訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市張姓男子在2007年間，擔任蕭姓律師的事務所「法務長」，他涉嫌在2014年至2018年間，謊稱可協助處理民事訴訟糾紛，向公司行號、民眾收費，一共有3間公司、2人受害，被詐金額達924萬元，台中地檢署偵結，依違反律師法、詐欺取財罪嫌起訴。

起訴指出，彰化市張姓男子（51歲）在2007年間，商由蕭姓律師在台中市成立律師事務所，張則打著律師事務所的名號，自稱「法務長」對外召攬業務，但他明知不具律師資格，召攬來的法律案件，應由具律師資格的人處理，但他仍在2014至2018年間，犯下5起違反律師法與詐欺取財的案件，不法牟利924萬元。

2014年5月，陳姓男子經營的貿易公司因工程案件，與另家營造公司有債務糾紛，正在台中地院爭訟，張向陳謊稱，要對營造公司提起假扣押聲請，要陳繳交「保全程序擔保金」、「法院執行費」、「委任費」等費用，陳一共匯款324萬餘元後，張委人撰寫「民事假扣押聲請狀」後，台中地院裁定擔保金為126萬元，張則將剩餘的191萬元挪做私用。

2014年10月，鄭姓男子的公司與另家科技公司有民事訴訟，張再以聲請假扣押為由，向鄭收取165萬元的委任費等費用，張收錢後未提出任何假扣押聲請，鄭發現被害後提告。

2106年2月，賴姓男子欲向白姓男子收取債務，前往西屯區蕭姓律師的法律事務所，欲委任蕭代為處理，當天張出面接洽後，向賴佯稱，可代為處理，但支付18萬餘元的費用，鄭不疑將4張白簽立的本票交付給張，並陸續支付10萬、8.4萬元到張帳戶內，張收錢後不辦事，賴發現後提告。

2017年8月，林姓男子與一家公司有5000萬債務糾紛，林女兒前往蕭姓律師事務所洽詢，張又佯稱，需支付15％的費用處理，林女兒陸續匯款314萬元到張帳戶，林女兒事後發現，張未做任何假扣押聲請，才知被騙。

2018年1月間，張姓男子透過蕭姓律師委任的案件發現，吳姓男子的公司有退休金民事訴訟，張私下拜訪吳的兒子，佯稱可對原告提出假扣押、侵權行為訴訟，又順利詐得234萬元。

檢方訊問時，張姓男子承認只有大學學歷，沒有取得律師資格，但有召攬業務、收取本票等行為，今依詐欺取財、違反律師法起訴，另外，張曾在蕭姓律師事務所任職，承辦檢察官調查，發現張是背著蕭承攬業務，沒有證據顯示蕭有知情或涉入詐欺，不起訴處分。

台中地檢署表示，為杜絕司法黃牛、假律師詐騙案，法務部建置律師查詢系統，民眾可由法務部網站「律師查詢系統」，輸入律師姓名、身分證號、律師證書字號查詢，另外，系統有提供各地律師公會聯絡電話，也可直接洽詢。

彰化市張姓男子涉嫌在2014至2018年間，召攬法律業務，向公司行號、民眾詐財924萬，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照
彰化市張姓男子涉嫌在2014至2018年間，召攬法律業務，向公司行號、民眾詐財924萬，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照

律師 假扣押 詐欺

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