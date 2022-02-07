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樹幹掉落文湖線軌道！砍樹男子涉公共危險罪獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北捷運文湖線1部列車去年11月2日下午在站間偵測到有障礙物，隨即自動停車，乘客只能緊急遵從人員指示，從軌道上走到捷運站。檢警查出，一名陳姓男子將社區大樹鋸斷，卻僅用一根麻繩固定樹幹，導致樹幹落軌，涉犯公共危險罪。台北地檢署今給予緩起訴，須支付公庫4萬5000元。

案發當時北捷表示，初判是樹幹掉落軌道，原因是辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區，鋸樹作業未向北捷申請，加上防護措施不足，導致鋸斷樹幹掉落文湖線軌道。已在下午5時排除障礙物，列車也恢復正常營運。

事後，檢警調查，緊臨這段高架軌道的社區管委會，因社區內一棵大樹過於茂盛，恐影響捷運行車安全，社區因此自費聘請陳姓男子協助鋸樹，但陳男卻只用一根麻繩固定綁住預定的樹幹。樹幹鋸掉後，倒向軌道旁隔音板，接著順勢掉落軌道上。

檢方認為，陳男明知受雇鋸樹的目的，就是要維護捷運通行安全，卻沒有設置護欄等相關防護措施，導致樹幹掉落軌道，構成未必故意觸犯以他法致生公眾往來安全罪，考量陳男坦承犯行，給予緩起訴處分，須支付公庫4萬5000元。

台北捷運文湖線1部列車去年11月2日下午在站間偵測到有障礙物，隨即自動停車，乘客只能緊急遵從人員指示，從軌道上走到捷運站。檢警查出，一名陳姓男子將社區大樹鋸斷，卻僅用一根麻繩固定樹幹，導致樹幹落軌，涉犯公共危險罪。台北地檢署今給予緩起訴。圖／本報資料照。
台北捷運文湖線1部列車去年11月2日下午在站間偵測到有障礙物，隨即自動停車，乘客只能緊急遵從人員指示，從軌道上走到捷運站。檢警查出，一名陳姓男子將社區大樹鋸斷，卻僅用一根麻繩固定樹幹，導致樹幹落軌，涉犯公共危險罪。台北地檢署今給予緩起訴。圖／本報資料照。

捷運 北捷

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