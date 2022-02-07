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口罩沒戴好警攔下6旬男 意外逮到通緝犯
61歲高姓男子騎單車沒戴好口罩，被新興警分局員警攔下告發，警方攔下勸導時核對身分，意外發現高男因涉犯傷害罪，被高雄地檢署發布通緝，最後也被警方解送至雄檢歸案。
警方表示，新興分局警備隊巡邏員警，前天中午巡邏至新興區七賢一路、林森一路口時，發現高男騎單車未戴好口罩，由於疫情疑慮未解，警方上前攔下勸導，提醒高男戴妥口罩，後來員警核對身分時，查到高男日前剛被雄檢發布通緝，宣告權利後依法將他逮捕解送歸案。
後來經警方了解通緝原因，發現高男雖然有收到法院文書，但無業的他經濟狀況不佳，即便刑期可以易科罰金，卻從未至地檢署報到，因執行未到才被發布通緝。
警方特別告誡高男，有任何問題都應該向檢方說明，被通緝是得不償失。員警最後還貼心提醒，即使沒錢易科罰金，也能試著申請易服勞役，不用擔心付不出罰金的問題。
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