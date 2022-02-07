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在髮廊白燙、染、洗、接髮 女子遭起訴詐欺得利
北市一名30歲陳姓女子，去年4月間帶著女兒去西門洗、燙、染、剪及接頭髮，要價1萬元。豈料，進行到一半她卻脫掉圍兜兜馬上離去，沒有付錢。事後，髮廊提告，她辯稱價格不合理，但台北地檢署不採信其辯詞，今依詐欺得利罪嫌起訴她。
檢方調查，去年4月間某日，一名30歲陳姓女子帶著女兒去西門成都路一間髮廊欲進行洗、燙、染、剪及接頭髮等服務，全套要價1萬元。她與陳姓男髮型設計師談妥後，就開始陸續進行操作這些項目。
豈料，大約進行了4小時左右時，有項目還沒完成，陳女卻突然站起身來並把圍兜兜脫掉，馬上走出去髮廊，留下一臉呆滯的女兒。過了一會兒，女兒回過神才急忙跟隨著母親出店，匆忙之下，女兒甚至連包包都沒有拿走。
事後，店家發訊息給陳女詢問怎麼沒有付款就離去，她回應說覺得服務不合理、等很久。店家因為陳女始終不願付款，怒控陳女涉嫌妨害名譽及詐欺等罪。據了解，陳女到案後辯稱，自己突然有事，接著又說是因為覺得價格不合理。
檢察官勘驗髮廊內監視器畫面，陳女在那邊坐了3、4個小時接受髮廊服務，且雙方有先談妥價錢，因此認定陳女涉犯詐欺得利罪，今依法起訴。至於妨害名譽部分，依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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