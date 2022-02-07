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無罩逛大賣場 南投男嗆警：戴口罩是陳時中玩的遊戲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

去年5月是新冠肺炎三級警戒期間，南投縣古姓男子前往台中市大里區大賣場購物時，沒有戴口罩，經店家勸導不聽後，通知警方到場，古對到場警員辱罵「三字經」，警方依妨害公務罪逮捕，古在警詢時還嗆「戴口罩是陳時中玩的遊戲」，台中地院審結，判拘役35天，得易科3.5萬。

判決指出，南投縣古姓男子（62歲）在去年5月27日早上前往大里區國光路的大賣場，因當時正值疫情3級警戒期間，依規定需配戴口罩，但古逛賣場時沒戴口罩，經店員制止不聽，通知霧峰警分局國光所警員到場處理。

警員到場告知古需依規定配戴口罩，沒想到古卻對警員粗言辱罵，並罵「不要臉」，警方依妨害公務罪嫌，將古帶回派出所偵辦，依法送辦。

台中地院審理時，古姓男子否認辱罵警員，辯稱戴口罩講話很不方便，才把口罩拿下來，不是不戴口罩，警員要求填寫資料時，亂寫資料要求簽名，他才會辱罵「不要臉」，沒有罵三字經。

台中地院勘驗警員蒐證光碟，發現古姓男子在面對警方勸導時，多次將口罩戴上、拿下，警方依傳染病防治法製單告發，要求古在告發單簽名時，古辱罵三字經、「不要臉」，都被密錄器拍下，認定妨害公務事證明確。

台中地院審酌，古姓男子在警詢時供稱「要找梅克爾、布希、劉兆玄來處理」、「戴口罩是陳時中玩的遊戲」，在庭訊時被問到有無手機，古又回應「我靠著路邊馬桶照顧全世界，鄧小平、周恩來、毛澤東幾十個人，都是我運作過來的」、「全世界只有我一個法師，我連佛教法師都考得上，以我修行，不可能罵三字經」。

台中地院認定，古姓男子在警詢、庭訊時的種種言行，顯示有精神妄想、思覺失調的高度可能，依法減刑，判拘役35天，得易科3.5萬元，可上訴。

南投縣古姓男子在去年5月間在台中市大里區逛賣場時，沒戴口罩辱罵警員，台中地院判拘役35天。圖／報系資料照
南投縣古姓男子在去年5月間在台中市大里區逛賣場時，沒戴口罩辱罵警員，台中地院判拘役35天。圖／報系資料照

口罩 妨害公務 法師

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