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騎士以為酒精已退騎車上路被警攔 後座女友連坐吃罰單
高雄61歲邱姓男子春節連假期間與親友飲酒完後，以為體內酒精已經消退，便載著51鄭姓女友，騎車返家，豈料，紅燈違規右轉遭警攔下，經酒測發現酒測值超標，警詢後，被依公共危險罪嫌移送偵辦。
仁武警分局員警，於2月4日初三凌晨0時許，攔下騎車紅燈違規右轉的邱男，因酒氣濃厚，後面還載人，便對他施作酒測，發現他酒測值超標。
遭攔下的邱男辯稱，下午拜訪親戚時曾飲酒，認為體內酒精已經消退，便想騎車載著同住在鳳山的鄭姓女友返家。因違規事實明確，警詢後，將邱男依公共危險罪嫌移送。
另鄭女明知邱男酒後駕車而不予禁止駕駛，對此警方也依違反道路交通管理處罰條例第35條第7項規定製單開罰，鄭女將與酒駕的邱男同受酒駕罰則1萬5000元以上至9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照3個月。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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