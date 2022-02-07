高雄男因車禍案挨告未出庭遭通緝 初五上工遭警逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄32歲潘姓男子去年因車禍案件挨告，卻遲遲未出庭，遭橋頭地方法院發布通緝，豈料，春節連假期間，要出門時，遇到警方盤查，被發現通緝身分，當下他還辯稱，因工作無法到庭；但警詢後，仍將他依法移送地院歸案。

楠梓分局加昌派出所員警，掌握轄內有一名通緝犯，便於2月5日研判被通緝的潘男會出門上班，便在附近埋伏，便於當天下午5時許，遇到正要外出的潘男。

警方上前盤查發現，潘男於去年底因車禍案，遭對方提告，但遲遲未出庭，被橋頭地方法院發布過失傷害通緝。被逮當下，他辯稱，並非故意不到案，是因工作緣故，才無法出庭。

遭逮的潘男，仍須向主管請假，並且由警方將他依法移送地院歸案，待法院訊後，才能返回工作崗位。

楠梓分局提醒，民眾如有司法案件收到傳票時，務必依指定庭期到案處理，或先行向法院、地檢署書記官請假，以免遭到通緝而成為警方查緝的對象。

高雄32歲潘姓男子遭橋頭地方法院發布過失傷害通緝，初五外出時，遭警逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲潘姓男子遭橋頭地方法院發布過失傷害通緝，初五外出時，遭警逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲潘姓男子遭橋頭地方法院發布過失傷害通緝，初五外出時，遭警逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄32歲潘姓男子遭橋頭地方法院發布過失傷害通緝，初五外出時，遭警逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 車禍

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