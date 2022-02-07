261名師生疑食物中毒 業者免罰原因是衛生局採檢出包！

師生疑食物中毒，業者免罰原因是衛生局採檢出包。示意圖／ingimage

基隆中山高中2020年發生疑午餐食物中毒事件，共有261名師生腹痛、腹瀉，採檢結果有3名學生驗出金黃色葡萄球菌腸毒素，台北市政府衛生局裁罰團膳公司6萬元，業者不服提行政訴訟，台北地方法院認為採檢學生糞便、午餐餐盒程序有重大瑕疵，判撤銷原處分，業者勝訴免罰6萬元，可上訴。

台北市衛生局2020年4月29日接獲基隆市衛生局通報，中山高中有716名師生前一天中午食用團膳公司供應的午餐後，有251名學生、10名教職員出現腹痛、腹瀉症狀，經採檢有3人驗出金黃色葡萄球菌腸毒素B型，被判定為細菌性食物中毒事件，裁罰團膳公司6萬元。

團膳公司提告主張，驗出金黃色葡萄球菌的3名學生中，有2人採檢時間距離發病超過3天，另1人採檢後超過3天才送到實驗室，不符衛生福利部疾病管制署傳染病檢體採檢的規定，採檢程序有嚴重瑕疵，檢驗結果不能作為裁罰依據。

業者指出，公司為調查事件真相，多次派員到中山高中訪談，發現受訪學生大多於案發當天下午或放學後還有吃其他點心和餐點，因此難以釐清3名學生糞便檢體中的金黃色葡萄球菌是來自團膳午餐，或其他餐點。

另認為，中山高中的食餘檢體冷藏超過48小時，並不是全程在冷凍環境下採樣，檢驗過程也有重大爭議；疑似食物中毒速報單上記載，就醫學生高達7分之2確診諾羅病毒，但衛生局卻未深入調查反而將公司列入主要調查對象，喪失釐清食物中毒原因的先機。

台北市衛生局抗辯，根據基隆衛生局調查，3名糞便檢體被驗出金黃色葡萄球菌的學生除正餐外，沒有和其他學生共食其他餐食或點心。另團膳公司供應即時熟食餐何，驗出病原菌數量已經產生毒素，且有多人腹痛、腹瀉，危害人體健康，當然已構成食安法裁罰要件。

台北地院認為，根據速報單內容，中毒人數多達261人，卻只有8人就醫，沒就醫的師生是否確實出現中毒情況，有疑義，且衛生局未進一步說明中毒人數如何統計、中毒症狀為何。

再者，檢體驗出金黃色葡萄球菌的3名學生中，2人發病時間至自留糞便時間間隔3日以上，無法排除期間進食對採檢結果的影響，也違反採檢時間規範；另1人自留糞便時間雖符合規定，但送到衛生局期間已超過3日，運送時間嚴重延滯，檢驗程序有重大瑕疵。

判決指出，衛生局檢驗餐盒檢體僅以冷藏方式保存，未經冷凍，且抽驗到收樣時間也超過48小時，認為也有嚴重瑕疵，不足以作為認定有金黃色葡萄球菌的依據，裁罰於法有違，撤銷罰款，判業者勝訴。