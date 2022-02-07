聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒酒測罰9萬元欠繳 執行署通知要扣存款馬上繳清

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

33歲陳姓男子騎機車在台南市永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，被裁罰9萬元罰鍰，逾期未繳納，法務部行政執行署台南分署發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，陳知悉後，連忙到台南分署繳清全部罰鍰。

據了解， 陳姓男子2016年間騎乘機車在永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，經警員製單舉發，遭台南市交通局裁處9萬元罰鍰，因逾期未繳納，經南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署說，此案於去年12月間收案，執行人員核發自動繳納通知書請陳自動繳納，陳未於期限屆滿前自動繳納，執行人員發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，並足額扣得存款，陳知悉後，趕在過年前最後一個上班天，1月28日下午到分署繳清全部罰鍰。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

33歲陳姓男子騎機車拒絕酒測，被罰9萬元罰鍰，陳逾期未繳納，行政執行署台南分署發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，陳連忙到台南分署繳清全部罰鍰。圖／本報資料照片
33歲陳姓男子騎機車拒絕酒測，被罰9萬元罰鍰，陳逾期未繳納，行政執行署台南分署發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，陳連忙到台南分署繳清全部罰鍰。圖／本報資料照片

台南 法務部 酒測

延伸閱讀

母向兒借錢又要求紅包金額 網揭一點指兒子要認命

他年薪40萬想買板橋中古屋 網見存款驚嘆讚少年股神

彰化男欠繳罰鍰19.2萬元 台南透天厝被查封馬上繳清

台南分署拍賣扣押曳引車超搶手 競價20多輪才拍定

相關新聞

酒駕加重處罰新法上路 過年連假移送828件

刑法第185條之3修法加重處罰酒駕上月30日生效，警政署統計，從新法上路至昨天共取締酒駕828件，過年期間酒駕死亡、受傷...

員警執勤遭撞傷轉內勤 月薪少一萬求償駕駛判賠174萬

彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年晚間執勤時，遭廖姓男子撞倒，導致雙膝等處受傷，需復健且影響日常生活行動，而從外勤轉內勤，薪水...

黃狗衝出害女騎士摔死 靠1根狗毛驗DNA揪出飼主判8月刑

王姓女子前年2月騎機車行經新竹市區，碰上一隻黃狗忽然衝出，閃避不及摔車，因顱骨骨折送醫不治，警方獲報查出飼主孫光億，孫卻...

業者勝訴免裁罰！逾200高中師生食物中毒 北市將再上訴

基隆市立中山高中師生2020年4月28日傳出食物中毒事件，超過250人出現腹痛、腹瀉等症狀，北市衛生局對提供學校團膳的業...

監所內辱罵管理員還破壞公物 強盜犯再被多判兩月

賴姓男子因涉及強盜案件，自去年六月起被羈押在台北看守所，未料他卻因不滿管理員，不僅毀損房內公物，還向管理員辱罵三字經、「...

隱眼大廠晶碩前幹部洩密陸企 吸3工程師帶槍投靠遭起訴

國內隱形眼鏡大廠晶碩前幹部黃振瑞，離職遭陸企高薪挖角，招攬林男等3名晶碩前工程師帶槍投靠，企圖將模具技術及光學檢測系統等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。