拒酒測罰9萬元欠繳 執行署通知要扣存款馬上繳清

33歲陳姓男子騎機車在台南市永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，被裁罰9萬元罰鍰，逾期未繳納，法務部行政執行署台南分署發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，陳知悉後，連忙到台南分署繳清全部罰鍰。

據了解， 陳姓男子2016年間騎乘機車在永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，經警員製單舉發，遭台南市交通局裁處9萬元罰鍰，因逾期未繳納，經南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署說，此案於去年12月間收案，執行人員核發自動繳納通知書請陳自動繳納，陳未於期限屆滿前自動繳納，執行人員發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，並足額扣得存款，陳知悉後，趕在過年前最後一個上班天，1月28日下午到分署繳清全部罰鍰。