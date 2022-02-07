聽新聞
test
0:00 / 0:00
拒酒測罰9萬元欠繳 執行署通知要扣存款馬上繳清
33歲陳姓男子騎機車在台南市永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，被裁罰9萬元罰鍰，逾期未繳納，法務部行政執行署台南分署發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，陳知悉後，連忙到台南分署繳清全部罰鍰。
據了解， 陳姓男子2016年間騎乘機車在永康區成功路遭警員攔停時，因拒絕酒測，經警員製單舉發，遭台南市交通局裁處9萬元罰鍰，因逾期未繳納，經南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。
台南分署說，此案於去年12月間收案，執行人員核發自動繳納通知書請陳自動繳納，陳未於期限屆滿前自動繳納，執行人員發現陳有存款可供執行，再核發執行命令扣押陳存款，並足額扣得存款，陳知悉後，趕在過年前最後一個上班天，1月28日下午到分署繳清全部罰鍰。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言