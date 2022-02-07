聽新聞
test
0:00 / 0:00

不知交通違規連吃罰單 台中今可網路查詢、簡訊通知

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

過去交通違規檢舉案件，曾有民眾接到告發單時，已距離實際違規日多日，或是告發單上違規相片，因紙本列印而模糊不清，衍生民眾申訴，台中市警局交通大隊據此建立網路查詢、簡訊通知系統，今天起上線，可望減少類似糾紛。

台中市警局交通大隊表示，今天上線的系統有兩套，分別是「交通違規資料查詢」、「交通違規案件簡訊通報」，其中交通違規資料查詢建置的緣由，主因是現行交通違規逕行舉發案件，經舉發後郵寄舉發單及違規照片，但因紙本照片經列印後，顯示畫質、影像尺寸不如原數位舉發相片品質，衍生申訴案件。

台中市交大表示，經由科技執法設備舉證的交通違規案件，例如紅燈越線、跨越雙黃線等違規，也常有舉發相片細部無法清楚顯示問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，特建置交通違規相片線上查詢平台，舉發單上也有QR code連結。

從今天起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大的影像確認違規，如查詢違規項目是超速40公里以上嚴重超速案件，查詢網頁首創將自動提示警語視窗「十次車禍九次快，超速行駛大禍害」，在民眾查詢違規相片時，同時提醒民眾注意行車速限、交通安全宣導雙重目標。

另外，現行遭檢舉交通違規，或以固定式設備舉發交通違規的駕駛，因作業流程，導致收到舉發單時與實際違規日期相隔已久，衍生時效問題，所以建置簡訊通知系統，民眾可在網站登錄服務後，如有遭民眾檢舉的交通違規案件（3次以上），或是被市警局固定式照相、闖紅燈設備逕行舉發者（同一路段5天2次），有登錄的民眾，就會收到簡訊通知。

臺中市政府警察局局長蔡蒼柏表示，警方會持續針對道路交通違規事件，研議各項便民措施及服務，但還是希望民眾均能遵守交通規則，這樣才是真正達到節省時間、保障自身及他人安全的最佳方法。

台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊建置交通違規網路查詢、簡訊通知系統，以便利市民查詢。圖／台中市警局交通大隊提供

交通違規 台中市

延伸閱讀

台中烏日警分局長甫交接 寢室吐血送加護病房觀察

影／台中3位好老闆捐850萬 中警獲執勤利器守民安全

中市警局長上電台 宣導加強重要節日安全維護工作

雞婆女行員阻詐120萬抓車手 中警去年阻詐1.8億守荷包

相關新聞

酒駕加重處罰新法上路 過年連假移送828件

刑法第185條之3修法加重處罰酒駕上月30日生效，警政署統計，從新法上路至昨天共取締酒駕828件，過年期間酒駕死亡、受傷...

員警執勤遭撞傷轉內勤 月薪少一萬求償駕駛判賠174萬

彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年晚間執勤時，遭廖姓男子撞倒，導致雙膝等處受傷，需復健且影響日常生活行動，而從外勤轉內勤，薪水...

黃狗衝出害女騎士摔死 靠1根狗毛驗DNA揪出飼主判8月刑

王姓女子前年2月騎機車行經新竹市區，碰上一隻黃狗忽然衝出，閃避不及摔車，因顱骨骨折送醫不治，警方獲報查出飼主孫光億，孫卻...

業者勝訴免裁罰！逾200高中師生食物中毒 北市將再上訴

基隆市立中山高中師生2020年4月28日傳出食物中毒事件，超過250人出現腹痛、腹瀉等症狀，北市衛生局對提供學校團膳的業...

監所內辱罵管理員還破壞公物 強盜犯再被多判兩月

賴姓男子因涉及強盜案件，自去年六月起被羈押在台北看守所，未料他卻因不滿管理員，不僅毀損房內公物，還向管理員辱罵三字經、「...

隱眼大廠晶碩前幹部洩密陸企 吸3工程師帶槍投靠遭起訴

國內隱形眼鏡大廠晶碩前幹部黃振瑞，離職遭陸企高薪挖角，招攬林男等3名晶碩前工程師帶槍投靠，企圖將模具技術及光學檢測系統等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。