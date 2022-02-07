不知交通違規連吃罰單 台中今可網路查詢、簡訊通知

過去交通違規檢舉案件，曾有民眾接到告發單時，已距離實際違規日多日，或是告發單上違規相片，因紙本列印而模糊不清，衍生民眾申訴，台中市警局交通大隊據此建立網路查詢、簡訊通知系統，今天起上線，可望減少類似糾紛。

台中市警局交通大隊表示，今天上線的系統有兩套，分別是「交通違規資料查詢」、「交通違規案件簡訊通報」，其中交通違規資料查詢建置的緣由，主因是現行交通違規逕行舉發案件，經舉發後郵寄舉發單及違規照片，但因紙本照片經列印後，顯示畫質、影像尺寸不如原數位舉發相片品質，衍生申訴案件。

台中市交大表示，經由科技執法設備舉證的交通違規案件，例如紅燈越線、跨越雙黃線等違規，也常有舉發相片細部無法清楚顯示問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，特建置交通違規相片線上查詢平台，舉發單上也有QR code連結。

從今天起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大的影像確認違規，如查詢違規項目是超速40公里以上嚴重超速案件，查詢網頁首創將自動提示警語視窗「十次車禍九次快，超速行駛大禍害」，在民眾查詢違規相片時，同時提醒民眾注意行車速限、交通安全宣導雙重目標。

另外，現行遭檢舉交通違規，或以固定式設備舉發交通違規的駕駛，因作業流程，導致收到舉發單時與實際違規日期相隔已久，衍生時效問題，所以建置簡訊通知系統，民眾可在網站登錄服務後，如有遭民眾檢舉的交通違規案件（3次以上），或是被市警局固定式照相、闖紅燈設備逕行舉發者（同一路段5天2次），有登錄的民眾，就會收到簡訊通知。