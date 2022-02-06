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業主涉殺人案無法續租 她偽刻店章變更負責人被判刑
基隆市劉姓女子向游姓小吃店女業者分租時段做生意。游女後來因涉犯殺人案被羈押，劉女與吳姓合夥人和冰飲公會顧姓秘書合謀，由劉女偽刻小吃店章、游女私章，再委由顧女將小吃店負責人變更為吳男，讓她繼續經營小吃店。基隆地院審結，依行使偽造私文書使公務員登載不實罪，判劉女2月徒刑、緩刑2年，得易科罰金。
判決指出，劉女與吳男合夥，2013年間向游女分租3樓小吃店店面，在中午12點多到晚上7點多做生意。游女後來因涉犯殺人案，同年9月間起羈押禁見。
劉女和吳男為繼續租賃店面，並使用游女原小吃店名義繼續營業，未經游同意，就與基隆市冰飲公會顧姓秘書共謀，隔年由劉女偽刻小吃店店章及游女私章，再把這枚印章連同5千元代辦費用、50元代刻吳男私章費用、吳男身分證影本等資料交給顧女，辦理小吃店負責人變更登記。
顧女前往基隆市政府產業發展處工商管理科，在商業登記申請書、讓渡書及店章私章遺失切結書上蓋用盜刻的小吃店店章、游女私章，並偽簽游女姓名，交付不知情市府承辦人員形式審查後，把小吃店負責人變更登記為吳男。
檢方起訴劉女涉嫌偽造文書，基隆地院準備程序、審理中，劉女坦承犯行，並與證人游女及另案審理吳男、顧女所述情節相符，並有基市府相關文書佐證，法官認定劉女犯偽造私文書、使公務員登載不實，應依法論科。
吳男涉偽造文書案件，經台灣高等法院判刑4月，最高法院判決上訴駁回確定。顧女涉偽造文書案件，也經台灣高等法院判刑3月，並經最高法院判決上訴駁回確定。
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