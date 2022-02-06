快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業主涉殺人案無法續租 她偽刻店章變更負責人被判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉姓女子向游姓小吃店女業者分租時段做生意。游女後來因涉犯殺人案被羈押，劉女與吳姓合夥人和冰飲公會顧姓秘書合謀，由劉女偽刻小吃店章、游女私章，再委由顧女將小吃店負責人變更為吳男，讓她繼續經營小吃店。基隆地院審結，依行使偽造私文書使公務員登載不實罪，判劉女2月徒刑、緩刑2年，得易科罰金。

判決指出，劉女與吳男合夥，2013年間向游女分租3樓小吃店店面，在中午12點多到晚上7點多做生意。游女後來因涉犯殺人案，同年9月間起羈押禁見。

劉女和吳男為繼續租賃店面，並使用游女原小吃店名義繼續營業，未經游同意，就與基隆市冰飲公會顧姓秘書共謀，隔年由劉女偽刻小吃店店章及游女私章，再把這枚印章連同5千元代辦費用、50元代刻吳男私章費用、吳男身分證影本等資料交給顧女，辦理小吃店負責人變更登記。

顧女前往基隆市政府產業發展處工商管理科，在商業登記申請書、讓渡書及店章私章遺失切結書上蓋用盜刻的小吃店店章、游女私章，並偽簽游女姓名，交付不知情市府承辦人員形式審查後，把小吃店負責人變更登記為吳男。

檢方起訴劉女涉嫌偽造文書，基隆地院準備程序、審理中，劉女坦承犯行，並與證人游女及另案審理吳男、顧女所述情節相符，並有基市府相關文書佐證，法官認定劉女犯偽造私文書、使公務員登載不實，應依法論科。

吳男涉偽造文書案件，經台灣高等法院判刑4月，最高法院判決上訴駁回確定。顧女涉偽造文書案件，也經台灣高等法院判刑3月，並經最高法院判決上訴駁回確定。

游姓小吃店業者涉犯殺人案被羈押，劉女偽刻小吃店章、游女私章，以利變更小吃店負責人繼續經營小吃店。基隆地院審結，依偽造私文書罪判刑2月。緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
游姓小吃店業者涉犯殺人案被羈押，劉女偽刻小吃店章、游女私章，以利變更小吃店負責人繼續經營小吃店。基隆地院審結，依偽造私文書罪判刑2月。緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

基隆 偽造文書

延伸閱讀

台南好天氣 春節連假最後一天遊客不減

高雄防疫旅館群聚清空、桃園物流仍燒！本土25例進展曝光

桃園採檢8.3萬數字有代表性 鄭文燦：大群聚感染已收斂

桃園+6！鄭文燦：都在匡列範圍中、310人初五解隔離

相關新聞

鬧自殺 傷情敵 恐怖情人判8年半

陳姓男子為挽回前女友感情，去年一月攔下前女友機車，掏出手槍揚言尋短，三個月後又懷疑前女友與巫姓男同事曖昧，登門槍擊巫男，...

業主涉殺人案無法續租 她偽刻店章變更負責人被判刑

基隆市劉姓女子向游姓小吃店女業者分租時段做生意。游女後來因涉犯殺人案被羈押，劉女與吳姓合夥人和冰飲公會顧姓秘書合謀，由劉...

不滿餅店申設高壓電 脫口說老闆娘做毒麵包被罰1萬5

基隆市李姓女子不滿住處樓下經營餅店的林女申設高壓電，在台電派員勘查時，當著台電人員面前，說林女「做的就是毒麵包」。林女提...

出軌妻帶球返家尪氣炸求償 小王不認..獄中信流出栽了

台中莊姓男子因貸款認識陳姓人妻，莊男主動出擊追求陳女，前年莊因案入獄，兩人透過書信頻繁互道思念，等莊男出獄後，多次出入旅...

恐怖情人威脅前女友要公布不堪過往 恐嚇罪被判2個月

高雄趙姓男子因替女友小花（化名）償還債務，卻演變成兩人的金錢糾紛，趙男還曾恐嚇，向對方親友公開她曾在小吃部當女陪侍一事，...

台中大里連撞5車事故 半夜引起居民圍觀

台中市李姓市民昨晚10時許駕車行經大里區立元一路112號前時，不慎連撞路邊停放的5輛車，巨大的撞擊聲引起附近居民紛紛出來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。