不滿餅店申設高壓電 脫口說老闆娘做毒麵包被罰1萬5

基隆市李姓女子不滿住處樓下經營餅店的林女申設高壓電，在台電派員勘查時，當著台電人員面前，說林女「做的就是毒麵包」。林女提告，檢方依誹謗罪嫌訴李女。基隆地院審理後，依誹謗罪處李女罰金1萬5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，李女的住處在仁愛區一棟建築的2樓，樓下是林女經營的餅店，兩人為樓上、樓下的鄰居。李女因不滿林女向台電公司申請增設高壓電，擔心可能有觸電的風險。去年5月7日下午台電派遣3名員工到場履勘時，在餅店前辱罵林女「妳做的就是毒麵包」等不實內容。

林女認為名譽及社會評價受侮辱，報警處理，警方詢問後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，台電楊姓人員證明李女在上述時地，對林女辱罵「妳做的就是毒麵包」等話，認定李女行為涉犯誹謗罪提起公訴。