出軌妻帶球返家尪氣炸求償 小王不認..獄中信流出栽了

台中莊姓男子因貸款認識陳姓人妻，莊男主動出擊追求陳女，前年莊因案入獄，兩人透過書信頻繁互道思念，等莊男出獄後，多次出入旅館；陳女丈夫後來發現妻子出軌，還懷了莊男的孩子，氣得向兩人求償80萬元；莊男喊冤稱不知道陳女已婚，但法官發現陳女曾帶著孩子與莊男幽會，判兩人要賠償50萬元。

判決指出，陳女和先生林男2018年結婚，兩人育有1子；在保險業服務的陳女，後來因貸款業務結識莊男，莊因此展開積極追求。

2020年中，莊男因案入獄服刑，兩人頻繁透過書信往來互道思念，「每天晚上我一定會利用時間與你寫信，就如果我每天一定會陪你講電話一樣」、「沒有我在的日子，你是否能依然開心」、「我跟室友相處很好，天天看我寫信，遇到如此乖的女生天天寄信，都要我好好珍惜，別讓你被拐走。」

莊男前年8月出獄後，兩人多次出遊投宿旅館，後來林男發現妻子疑似出軌，兩人為此爆發爭執，陳女負氣離家跑到台中和莊男碰面；林男聯繫不上妻子，請託友人協尋，撞見兩人有親暱舉動。

去年3月，林男發現陳女懷孕，回推受孕期認為孩子是莊男所有，陳女為回歸家庭，答應拿掉孩子，同時斷了與莊男的感情，沒料隔了兩個月，夫妻又因莊男爆發爭執，陳女再次負氣離家，就此音訊全無。

林男不滿莊男介入夫妻感情，氣得向兩人求償80萬元；莊男挨告後喊冤，稱林男打電話告訴他是陳女的丈夫，他才知道陳女已婚；雖然兩人是因貸款認識，但一直都沒有交往，直到陳女和丈夫論及離婚，兩人才有親暱的互動；陳女則是在審理期間，均未出庭為自己辯解。

高雄地院法官根據莊男、陳女的往來書信，認為兩人天天寄信聊天，應相互認定為交往對象，否則不需要互相報備行程等；另在根據林男提供的照片，莊男躺臥在穿著睡衣的陳女腿上，手比愛心，出遊還有貼近、親吻等舉動，已超出一般朋友的界線。