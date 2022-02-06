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恐怖情人威脅前女友要公布不堪過往 恐嚇罪被判2個月

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄趙姓男子因替女友小花（化名）償還債務，卻演變成兩人的金錢糾紛，趙男還曾恐嚇，向對方親友公開她曾在小吃部當女陪侍一事，還揚言要為對方輕生。經地院審理，將趙男依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，趙男與小花原為男女朋友，因趙男替女友向友人償還債務，卻變成兩人的金錢糾紛，趙對她心生不滿，在2019年2、3月分別以臉書私訊傳送「好今晚去找兩老聊聊怎麼處理你從小吃部小姐出來」。

趙男還恐嚇，「再不出來處理，你在小吃部當小姐的事情，會在當地宣傳，我看你怎麼擋」、「我說過，我最多在（再）死一次，也會讓你在小吃部當小姐的事人盡皆知」。相關訊息，令小花心生畏懼，向警方報警。

警詢、偵訊及審理時，小花皆供稱，兩人曾是男女朋友關係，交往2年因爭執分手，2019年3月10日，收到對方恐嚇訊息，提及若繼續做代理洗髮精事業，就會去燒炭輕生，更揚言，要公開曾在小吃部陪侍的往事公開給家人朋友知道，讓她心生畏懼。

地院審酌，趙男為有相當智識經驗的成年人，竟不思循理性、平和態度處理糾紛，竟以恐嚇手段讓對方心生畏怖，蒙受心理創傷，顯然欠缺法治觀念，所為實不足取，事後未能達成和解與的小花原諒。

經地院審理，將趙男依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

高雄趙姓男子因恐嚇前女友，遭對方提告，經地院審理，將趙男依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄趙姓男子因恐嚇前女友，遭對方提告，經地院審理，將趙男依恐嚇危害安全罪，處2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

恐嚇 小吃 債務

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