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臉書謊稱賣二手手機 詐得匯款後避不見面判9月刑
盧姓男子在臉書社群網站上，涉嫌刊登販賣二手手機不實訊息，造成2名被害人信以為真，各匯出3千元、4千元到盧銀行帳戶，盧收到匯款後即失去聯繫，被害人報警法辦起訴。台南地院依盧觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪。判處徒刑9月，案可上訴。
判決說，盧明知自己並無意販賣手機，仍以暱稱帳號於臉書公開社群網站上，刊登販賣二手手機不實訊息。2020年12月2日下午4點多，被害人在臉書社群網站上瀏覽盧文章，進而以Messenger通訊軟體聯繫盧，盧向被害人佯稱欲以4000元再折價1000元即以3000元代價販賣二手手機1台。
被害人陷於錯誤，同一天晚上7點多匯款3000元至盧銀行帳戶內，盧收受款項後數度藉故推託，同月7日應允退款後即失去聯繫，且未依約退款。
2020年12月10日晚上7點多，另一名被害人在臉書社群網站上瀏覽盧文章，進而以Line通訊軟體聯繫盧，盧向他佯稱欲以4000元代價販賣二手手機1台，被害人於同日晚上7點、8點多各匯款2000元至盧銀行帳戶內，盧收受款項後即數度藉故推託，同月13日後失去聯繫。
法官審酌，盧有詐欺取財前科紀錄，猶不知自我警惕，雖家庭經濟困難，不思憑己力以正當方法賺取所需，竟透過網際網路散布不實販賣二手手機訊息，以此方式牟利，顯見其無視法紀，漠視他人財產權益，所為破壞正常交易秩序，但犯後坦承犯行，並與告訴人2人達成調解，願意賠償等一切情狀量刑。
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