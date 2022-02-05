軍人酒駕勒令退伍！ 喝酒隔天車禍涉酒駕依法嚴辦

東指部呂姓下士前晚和友人聚會小酌，昨日上午10時許騎重機出遊，行經台東市民航路與綏遠路路口，與陳姓駕駛自小客車禍，警獲報到場酒測，呂酒測值0.3毫克，警詢後依公共危險罪移送法辦，呂所屬部隊表示，本月7日將發出公文勒令呂員退伍。

陸軍花東防衛指揮部表示，所轄台東地區指揮部呂姓士官4日休假期間，騎車行經臺東市區時，遭人駕車追撞，經警方酒測超標，隨即移法偵辦。

花防部強調，防範酒駕向為各部隊重要工作，亦屬軍、法紀教育重點。少數官兵心存僥倖、以身試法，將依「刑懲併行」原則檢討列汰，並列為案例宣教，確維軍譽。

呂所屬部隊表示，部隊對於酒駕肇事三令五申要求，只要被測得任何酒精成份，就算只有0.01也不寬貸，依規定就是勒令退伍。

據了解，呂姓騎士在台東服役，近日休假返家，昨上午並未飲酒，但前一晚曾和友人小酌，休息一晚起床後，昨上午車友找他騎車旅遊，呂欣然同意，行經台東市民航路與綏遠路路口，與陳姓駕駛自小客汽車發生車禍。

呂車禍後請友人報警處理，沒想到體內前一晚酒精成份尚未代謝、酒測後涉嫌酒駕，呂的家屬、部隊幹部事後都到派出所關心，憂心呂涉酒駕被部隊汰除。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康