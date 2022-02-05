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春節連假進入尾聲 台南今、明兩天同步取締酒駕
舊曆年節已進入尾聲，國道陸續出現收假返鄉車潮，台南市警局今、明兩天執行「全市同步取締酒後駕車」專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、pub、KTV等飲酒場所的周邊沿線，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為。
台南過年前後加強取締酒駕，訂於上月28日及2月5日、6日共3日全市同步取締酒駕專案，據統計，上月28日共計取締22件，其中16件酒測超標，均依涉公共危險罪嫌送辦。
交大指出，立法院上月24日三讀通過酒駕處罰條文，提高酒駕刑責及行政罰，10年內第2次酒精濃度超過規定標準，得公布酒駕累犯姓名、照片。
據交通警察大隊統計，近10年酒駕2次以上累犯共1萬1490人，占違規人數22.5%，顯見有許多民眾仍存有僥倖心態上路，其中，最高紀錄是14次有1人，去年中才又發監執行。
交大表示，為強力打擊酒駕，春節期間台南警方全天候高強度執法，打擊酒駕及重大治安事件，呼籲民眾如有飲酒必要，酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。
市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，台南警方也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。
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