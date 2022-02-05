鐵腕也有柔情時 台北分署愛心社捐助弱勢

行政執行署對惡意欠稅大戶有追討查封、管收鐵腕手段，面對弱勢義務人也能柔情相挺。台北分署人員去年自發成立愛心社，迄今已為2名弱勢義務人雪中送炭，實現公義且不忘關懷。

法務部行政執行署台北分署愛心社社長林岡助說，關懷弱勢是行政執行署核心理念之一，但過去面對欠費、欠稅的弱勢義務人，只能想辦法轉介社會福利或就業服務機構，能幫的忙其實不夠多。

他說，分署長吳義聰相當重視公益關懷，民國108年到任即舉辦愛心義賣，將所得捐助給獨居老人；台北分署同仁因此獲得啟發，為擴大對弱勢的服務與關懷，去年9月正式成立愛心社，目前有15名成員。

林岡助指出，愛心社分為須按月繳社費的社員，及隨時可捐贈的行善社員，服務項目與機關屬性相結合，由社員或行善社員樂捐，針對執行案件中發現的弱勢義務人，提供物資、現金捐贈與訪視關懷。

談起愛心社第一件服務案，林岡助說，義務人是一名老翁，積欠上萬元汽車使用牌照稅、燃料費多年，遭移送強制執行；這名老翁去年中秋節前親自到台北分署櫃檯報到，卻表示身體不好、靠拾荒維生，實在沒錢可繳。

台北分署人員發現老翁隨身帶著資源回收物，所言似乎不假，愛心社獲悉後決定前往關懷訪視；林岡助回憶，當天是他生平第一次踏進滿是資源回收物的房子，著實被眼前滿坑滿谷的紙箱、保特瓶嚇了一跳。

他說，造訪時老翁正在整理回收物，狹小的租屋處幾乎無處可坐；愛心社捐贈應景的中秋禮盒及新台幣6000元現金與生活物資，老翁哽咽致謝，說沒想到年紀這麼大了還有人關心。

林岡助另談到，台北分署今年執行一件積欠丟煙蒂罰鍰案，發現欠費男杳無音訊，卻收到男子大姊的來信，表示男子已因腦中風致四肢癱瘓無法行動，自己則有重度肢障，無法工作，恐難以負擔罰鍰。

愛心社隨即發動募款，不少同仁同情這對姊弟處境，甚至有人一捐就是1萬元，最後募集近3萬元現金，由愛心社成員前往訪視並捐贈現金，期盼協助渡過難關。

林岡助說，這名大姊行動不便、生活全靠補助，卻把家裡打掃得整齊清潔；這名大姊對他說，生活雖苦，家裡還是要維持乾淨，心態才會健康，也才撐得下去，一席話令他深受感動。

林岡助說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間許多人生計大受影響，導致無法按時繳納罰鍰而被移送強制執行，台北分署曾發現有義務人經濟狀況不佳還得哺育幼子，在法律允許範圍內給予繳款的寬限。

林岡助表示，從事行政執行工作會遇到各式各樣的人，包括惡意欠稅、欠費的大戶，但也有不熟悉法律、生活困苦的義務人，政府實現公義，會盡可能在法律規定內給予協助，避免衍生其他社會問題，給予義務人再生機會，更能讓義務人感受到原來政府也有人情味。