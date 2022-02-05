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高檢署主動出擊 大數據挖7案發交地檢署共辦

中央社 / 台北5日電

高檢署面對日益隱匿、智慧的資通犯罪，奠基全國反詐騙資料庫，引進大數據框架，在犯罪曝光前透過數據分析發動偵查，迄今鎖定至少7案偵辦中，讓電腦不再只會選土豆，也能抓罪犯。

台灣高等檢察署為整合網路犯罪查緝資源，成立查緝資通犯罪督導中心，檢察長邢泰釗去年接連核定成立「跨境詐欺集團溯源斷根」、「跨境網路犯罪大數據查緝」計畫，要為偵辦資通犯罪尋找新的查緝策略。

跨境網路犯罪大數據查緝計畫成員包括高檢署檢察官吳慧蘭、林彥良、謝志明、廖先志、丁俊成，以及橋頭、台中、台北、士林、新北等地檢署的專責檢察官。

大數據計畫成員、橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶接受中央社記者專訪時說，計畫目的是將資料轉換成有效的情資分析，再轉成具體個案，讓檢察官不用等到告訴人、被害人或內鬨檢舉，即可搶先一步發動偵查。

他舉例，曾有媒體分析公開的人力銀行網路徵才資訊，推論台灣博弈產業人數，檢察官也能運用相同的邏輯，在公開的網路素材找到犯罪線索，大數據計畫即是這樣的概念。

謝肇晶再舉例，網路上有許多吸金案衍生的糾紛，就單一個案來看可能無法排除感情或債務糾紛，若將相關資訊整合並透過好的分析方式，就有可能找出背後的集團犯罪。

謝肇晶說，全國反詐騙資料庫是大數據計畫的一部分，但多屬結構性資料，如何進一步結合檢察官書類系統、法院判決書系統等非結構性資料以及網路資訊，勾稽看似無關的人事物，從中找出線索，正是大數據計畫的挑戰，檢察官扮演的就是類似數據分析師的角色。

林彥良則從全國反詐騙資料庫出發，解釋何謂大數據計畫；他說，詐欺集團生態圈包括電信流、資金流、網路流，這三大塊資料多已收錄在高檢署建置的全國反詐騙資料庫，極具參考價值。

林彥良說，畢竟為詐欺集團提供金流服務的業者也會與賭博、洗錢犯罪集團合作，大數據計畫即藉由整合、分析反詐騙資料庫並介接其他機關資料庫，產製有效資訊供地檢署追查。

林彥良表示，大數據計畫是比反詐騙資料庫更寬廣的概念，鎖定利用資通作為工具的各種犯罪，由高檢署進行跨級跨轄的整合工作，針對賭博、詐欺、洗錢等犯罪，統籌查緝事宜共同偵辦。

高檢署提供的資料顯示，大數據查緝計畫迄今已成功追出7件個案由地檢署偵辦中，其中包括5件跨境詐欺集團溯源斷根案件，其他案件則與洗錢、賭博有關，但基於偵查不公開，無法多做說明。

檢察官 詐騙 詐欺

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