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台東軍人涉酒後騎重機 出車禍後...憂被部隊汰除
台東某部隊呂姓下士前晚和友人聚會小酌，昨日上午10時許騎重機出遊，行經台東市民航路與綏遠路路口，與陳姓駕駛的自小客汽車發生車禍，雙方皆無明顯外傷，警獲報處理對2人酒測，呂酒測值0.3毫克，警詢後依公共危險罪移送法辦。
呂男所屬部隊政戰主任電話，今天上午一直沒有人接聽，呂男涉酒駕是否可能被汰除，尚無法取得回應。
據了解，呂姓騎士在台東服役，近日休假返家，昨並未飲酒，前一晚和友人小酌後，睡覺起床後，昨天上午車友找他騎車旅遊，呂欣然同意，行經行經台東市民航路與綏遠路路口，與陳姓駕駛的自小客汽車發生車禍。
呂不知體內酒精濃度尚未代謝，請友人報警處理，沒想到體內前一晚酒精成份尚未代謝、涉嫌酒駕，呂的家屬、部隊幹部事後都到派出所關心，憂心呂男涉酒駕，可能被部隊汰除。
台東縣警局交通隊表示，警方查辦酒駕沒有假期，春節假期從除夕到大年初四，共查獲24件涉及酒駕公共危險，及4件涉酒駕案，呼籲民眾除不要酒後駕車，如果前一晚有喝酒，第二天上午仍避免駕車外出，避免造成酒駕憾事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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