台東軍人涉酒後騎重機 出車禍後...憂被部隊汰除

目前國內建設公司如將預售工地的房子出售，係委託「代銷公司」，而中古屋出賣人出售房屋也常委託房屋仲介公司。 房屋仲介公司在國內已處處設立，有些係以加盟店方式經營，有些則係以直營店或連鎖店的方式經營。就房屋出賣人不論委託何種經營方式的房屋仲介公司出售房屋，均應…

2022-02-02 15:20