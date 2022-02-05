桃園婦酒駕橫掃整排機車 一度想逃又狼狽摔在大馬路

桃園邱姓婦人昨大年初四和朋友相約聚餐喝酒，喝到醉醺醺還騎車要回家，途中失控橫掃路邊整排8輛機車再擦撞2輛小客車，一共連撞10車才停下，邱還一度想起身落跑，但喝太醉又狼狽摔在大馬路上，鄰居聽見撞擊聲出門查看全傻眼，警方獲報對她酒測高達0.8，依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園分局大樹派出所昨傍晚6點多獲報，金門四街有人騎車撞倒整排機車，到場清查發現包括8輛機車、2輛汽車受害，其中機車遭撞後還像骨牌一樣整排向右倒，所幸大多是車殼擦傷沒有嚴重毀損。

警方發現，邱姓婦人（61歲）昨初四和朋友約在桃園後火車站小吃店聚會，席間至少喝了數瓶啤酒，傍晚邱打算騎車到前站附近住家，行經金門四街時明顯車身龍頭搖搖晃晃，還直接向左邊傾斜，連人帶車橫掃一旁8輛機車，最後撞上1輛小貨車頭才停下。

邱跌坐在路旁試圖牽起機車，掙扎好一陣子終於脫困，但一催油門企圖逃逸，卻不到3秒鐘又再度失控摔在馬幕路中央；當時附近鄰居聽見撞擊聲出門查看，多人驚覺自己愛車竟大過年被撞相當無奈，邱最後起身站在路旁等待警方到場。

員警要求對邱婦酒測，邱最後吹出每公升0.8毫克，顯然已經超過刑法0.25標準，警方訊後依公共危險罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦。

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