廉政署助企業防弊免遭偵辦 宣導守法盡社會責任

廉政署為加強企業法令遵循宣導以營造優質投資環境，及倡議企業誠信經營、善盡社會責任，辦多場企業論壇，目的是協助企業防弊，希望把預防工作做好，而不希望事後來偵辦。

廉政署長鄭銘謙指出，廉政署與各部會合作舉辦多場外商與優良企業的誠信論壇，讓產、官、學及各領域廠商齊聚一堂交換意見。

鄭銘謙表示，台灣中小企業有140多萬家，構成台灣最大就業市場，還有外商企業進來投資，注入提升經濟活水，是台灣經濟起飛時最堅實的基礎，但還是有部分負面新聞，例如之前的食安風暴，讓原本引以為傲的台灣食品蒙上陰影，因此期待中小企業在創新、拚經濟走向全世界的同時，要重視遵循法令規範與企業誠信。

什麼是台灣企業應有的社會責任呢，鄭銘謙以超商的熟食飯團為例，不論超商是設立在都巿或深山，飯團的品質都應維持一致性，因此超商在飯團的作須有標準作業流程管理，運送時溫度控制保持新鮮，才能確保消費者買到、吃到的飯團品質一致，獲得消費者青睞外，超商企業得以永續經營。

鄭銘謙指出，廉政署109年攝製「幸福．勻勻仔行」微電影，6分鐘影片由金鐘雙料影帝游安順主演，腳本是以中小企業老闆與女兒特助，在職場理念與親情互動來傳達企業誠信價值，倡議企業腳踏實地做生意、重視商譽、善盡社會責任，此微電影引起大眾認同及共鳴。

鄭銘謙表示，「法令遵循」及「企業誠信」是企業良善營運基石，依據研究顯示，賄賂、貪腐至少提高10%企業成本，破壞企業內部治理結構與外部制衡機制。

另外，台灣經濟發展高度仰賴對外貿易，企業打國際盃時，更應去瞭解不同國家的法制落差，才能清楚瞭解風險做出正確判斷，不會因違反法令規定而遭受鉅額罰款，換句話說，企業確實遵循法令，才能接軌國際，掌握全球脈動，建立良好商譽及口碑，提升競爭優勢。

為加強企業法令遵循宣導，廉政署之前邀請陽明交通大學科技法律所特聘教授林志潔在專題演講「企業誠信與法令遵循-國際趨勢與台灣的挑戰」，林志潔提及許多國際商業賄賂被裁罰案例發生，是因為昧於對國際法令瞭解；企業應揭露非財務資訊，讓消費者與投資者瞭解企業投入的社會責任及法令遵循程度，是政府機關目前可努力方向。

廉政署積極與各部會及地方政府合辦企業論壇，像是與科技部結合科技業者就營業秘密議題討論、與財政部海關邀集國際貿易供應鏈者及報關倉儲等業者透過對話強調法律遵循、與勞動部邀請英國安全衛生執行署署長透過視訊分享英國經驗，希望創造營造零公安事故工作環境等。

廉政署辦理企業論壇，目的是協助企業防弊，希望把預防工作做好，而不希望做事後偵辦，未來將持續辦理論壇活動，期許能驅動產、官、學研通力合作，共創公私協力誠信治理關鍵方針，同時創造產業經濟價值與誠信治理理念高峰對話，以前瞻視野尋求最大利益，促進企業及國家永續發展。