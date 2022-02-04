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工地工人第8次酒駕 法官認為他不知悔改判刑9月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

46歲王姓工地男工人去年12月間涉嫌酒後騎機車行經台南市北區，因未依規定打方向燈被警攔查，酒測值每公升0.78毫克被法辦起訴。台南地院法官考量他從2001年起已7次酒駕，仍不知悔改，再犯第8次酒駕，加重其刑，依公共危險罪判處王徒刑9月，案可上訴。

判決說，王於去年12月5日上午，在台南市北區海安路工地飲用金牌啤酒3罐、保力達藥酒2杯，又於同一天下午2點至3點多，在同一地點飲用金牌啤酒1罐後，同一天下午5點，騎乘機車返家，行經台南市北區道路因未依規定打方向燈為警攔查，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.78毫克，法辦起訴。

法官查出，王從2001年至2020年，有7次公共危險前科。王於2020年第7次酒駕，台南地方法院判處有期徒刑6月，併科罰金6萬元，去年1月20日執行完畢，仍不知悔改，去年12月5日再度酒後騎車。

法官審酌，王構成累犯前案為公共危險罪，竟再犯公共危險罪，顯見其刑罰反應力薄弱，自我控管能力欠缺，主觀上惡性非輕，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。

法官認為，王漠視自己安危，更枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，竟仍酒後無照騎乘機車在道路行駛，為警測得酒精濃度達每公升0.78毫克，考量犯後坦認犯行，未肇事致他人受有傷害，等一切情狀，量處其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

46歲王姓工地男工人去年12月間涉嫌酒後騎機車，被法辦起訴。台南地院法官認為他已8次酒駕，累犯加重其刑，依公共危險罪判處徒刑9月。圖／本報資料照片
46歲王姓工地男工人去年12月間涉嫌酒後騎機車，被法辦起訴。台南地院法官認為他已8次酒駕，累犯加重其刑，依公共危險罪判處徒刑9月。圖／本報資料照片

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