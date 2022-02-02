騎車沒打方向燈被攔 噴酒氣還強辯「沒喝」

台北市翁姓男子，日前與友人飲酒，他想自己只喝兩罐啤酒不算太多，貪圖一時便利騎車回家，卻沒注意警察就在後方，因沒打方向燈被攔下，又因酒味被聞到被送辦公共危險罪。

台北市文山二警分局景美派出所員警余易展，日前執行取締交通違規勤務時，在景後街發現一名翁姓男子（61歲）騎乘機車，轉彎卻沒打方向燈，警方見狀上前攔停。

警方一開始只是想警告對方交通違規，隨口就問有沒有喝酒？翁男趕緊辯稱沒有，但警方卻發現翁男身上散發酒氣、面有酒容，立即吐槽都聞到酒味，男子訕訕回答就兩罐啤酒。

警方立即對翁男施以酒測，酒測值高達0.44mg/L，以公共危險罪移送法辦。

警方在年假期間實施酒測勤務，民眾年節期間，在外飲酒用餐，切勿心存僥倖酒後駕車。