聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎車沒打方向燈被攔 噴酒氣還強辯「沒喝」
台北市翁姓男子，日前與友人飲酒，他想自己只喝兩罐啤酒不算太多，貪圖一時便利騎車回家，卻沒注意警察就在後方，因沒打方向燈被攔下，又因酒味被聞到被送辦公共危險罪。
台北市文山二警分局景美派出所員警余易展，日前執行取締交通違規勤務時，在景後街發現一名翁姓男子（61歲）騎乘機車，轉彎卻沒打方向燈，警方見狀上前攔停。
警方一開始只是想警告對方交通違規，隨口就問有沒有喝酒？翁男趕緊辯稱沒有，但警方卻發現翁男身上散發酒氣、面有酒容，立即吐槽都聞到酒味，男子訕訕回答就兩罐啤酒。
警方立即對翁男施以酒測，酒測值高達0.44mg/L，以公共危險罪移送法辦。
警方在年假期間實施酒測勤務，民眾年節期間，在外飲酒用餐，切勿心存僥倖酒後駕車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言