台中員工開賭拚財運 他用假牌被拖進宿舍關鐵門圍毆

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子等4人在前年底，與李姓男子在大雅區員工宿舍打牌，洪等人發現，李用假牌詐賭，氣得當場徒手圍毆李，李不堪被毆打，逃出宿舍，跑到仁愛郵局求呼救，但仍在郵局前被圍毆，遭強押回宿舍內關起鐵門，限制李行動長達30分鐘，台中地院審結，依聚眾鬥毆罪，判涉案洪等3人，均6月徒刑，得易科，緩刑2年，接受100小時義務勞動、2場法治教育。

判決指出，洪姓（39歲）、姚姓（42歲）、陳姓（34歲）、葉姓男子（36歲，另案審結）等4人都是同事，他們在2020年12月9日下午1時許，在大雅區的員工宿舍內，與李姓男子玩牌，想要試試手氣，沒想到李使用假牌詐賭，洪等人發現後，氣得在員工宿舍內圍毆李。

李不堪被圍毆，逃出宿舍後在仁愛郵局前，大聲呼救，洪等人追出後，在郵局前繼續徒手圍毆李，接著把李強拉回公司宿舍，拉下鐵門，剝奪李行動自由長達30分鐘，警方獲報到場時，李被限制在屋內沙發處，經警方調閱監視器，發現洪等人涉嫌聚眾鬥毆、妨害自由，依法送辦。

洪姓男子等人在警詢時都否認涉案，辯稱「只是找回來把事情講清楚，沒有拘禁、妨害自由」。

台中地院審理後，認定洪、姚、陳等三人涉嫌聚眾鬥毆、妨害自由，審酌洪等人在審理時，都已承認涉案，且被害人已表示，不願追究洪等人責任，全案從重依聚眾鬥毆罪論處，判洪等三人6月徒刑，得易科18萬、緩刑貳年，另向指定政府機關、公益團體，提供100小時義務勞務、2場法治教育，緩刑期間付保護管束。

台中市洪姓男子等人在前年底在宿舍打牌，發現李姓男子詐賭，徒手圍毆、限制行動，台中地院審結，判涉案3人緩刑2年。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台中市洪姓男子等人在前年底在宿舍打牌，發現李姓男子詐賭，徒手圍毆、限制行動，台中地院審結，判涉案3人緩刑2年。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

宿舍 郵局 監視器

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