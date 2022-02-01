粗心車主吃完團圓飯找嘸車 警協尋讓大年初一沒泡湯

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

粗心車主團圓完忘記車停哪，外地人邱先生昨駕車至桃園年夜飯，今要離開時卻忘記自己將愛車停放在哪，所幸遇到熱心員警根據邱先生提供的資訊，快速推測成功尋回愛車，讓邱先生相當感激。

昨邱先生駕駛自小客車，從中部至桃園和親友團聚圍爐，今要開車返家時才赫然發現，手機只拍下的停車格，卻不知是哪座停車場，原想避免找不到車的情形，卻還是發生，無奈之下只好靠印象，利用手機導航在周邊尋找，不過人生地不熟，找了近2小時，不但沒找到手機還沒電了，又不好意思麻煩親友，剛好遇到警察立即攔車求助。

邱先生告訴桃園警分局武陵派出所員警，印象中停車場附近有廟宇及學校，員警憑著資訊很快歸類出符合特徵的停車場，並帶邱先生前往查看，最後在育樂街上西門停車場找到邱先生的車，邱先生表示年節期間遇到狀況心情焦急，幸好員警熱忱幫忙找回車輛，非常感謝幸好年初一的假期沒有泡湯，員警也叮囑他路上小心行車安全平安回家。

昨邱先生駕駛自小客車，從中部至桃園和親友團聚圍爐，今要開車返家時卻忘記車停哪。記者翁唯真／翻攝
昨邱先生駕駛自小客車，從中部至桃園和親友團聚圍爐，今要開車返家時卻忘記車停哪。記者翁唯真／翻攝
人生地不熟的邱先生忘記愛車停在哪，警協尋。記者翁唯真／翻攝
人生地不熟的邱先生忘記愛車停在哪，警協尋。記者翁唯真／翻攝

停車場 警察 桃園 年夜飯 車主

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