影／新法上路仍不怕 酒駕通緝犯又酒駕先進看守所過年

為遏止酒駕，刑責及行政罰均加重，相關修正法令條文前天1月30日生效，但仍有人心存僥倖。台南蔡姓男子昨晚酒後騎機車上路被警查獲，警方意外發現他還因酒駕被通緝中，除夕夜進拘留所、團圓飯沒辦法吃。

台南市第三警分局安順派出所昨晚在安和路與府安路口發現44歲蔡姓男子騎機車，路口遇綠燈仍不動未向前行駛，覺得可疑攔查身分，發現蔡男因酒駕目前正被通緝，帶返派出所時走路搖晃明顯不穩，身上又有濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達每公升0.57毫克，警方訊後依通緝、公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，蔡去年間曾因酒駕遭警方查獲，因未到案致遭台南地院通緝，昨在安南區住處飲酒後，機車找朋友時遭巡邏警網查獲。依新修正刑法185條之3規定，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，駕駛動力交通工具，處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

另依新修正道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，除現行已有加重罰鍰、吊銷駕駛執照，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。警方將全案另送台南市政府交通局裁決中心裁決是否公布。

員警說，蔡男因此不只無法回家吃團圓飯，還要面對新修正後更重的刑罰及行政罰，心存僥倖的行為得不償失。呼籲民眾年節期間宴會機會增加，除須注意防疫，如有飲酒，應利用指定駕駛、搭乘計程車或「酒後代駕服務」，切勿酒後駕車，以保障用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康