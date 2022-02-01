刑警除夕肇逃辯返家才喝酒 北信義分局：違法絕對嚴懲

台北市警察局信義分局偵查隊蔡姓小隊長除夕當天在彰化開車時，擦撞另輛轎車後離開，他被控肇事逃逸，事後傳喚到案，酒測值高達每公升1.03毫克，但他否認酒駕，稱是回家邊做菜邊喝酒，彰化警方依法開罰並將案件函送彰化地檢署。信義分局指出，配合調查依法辦理，若員警有違法，絕對嚴懲不貸，並追究考監責任。

信義分局指出，根據向彰化縣警局北斗分局調查、分局督察組訊問狀況，蔡（52歲）休假期間，於昨天上午11時許開車行經彰化縣北斗鎮地政路口時，疑和另輛小客車發生擦撞，但蔡當時未停車，反而逕自離開。

事後，對方自行到北斗派出所報案，經查車主為蔡的妻子，通知到案說明，蔡約中午12點半陪同妻子到派出所，聲稱當時是自己開車，但不知道和他人發生擦撞。

蔡事後酒測值高達1.03毫克，但他否認酒後駕車，表示是稍早駕車外出掃墓，返家後邊做菜邊喝酒，才會測出體內有酒精反應，他是開車回家後，烹飪之際飲酒消遣，非駕車前飲酒所致，但會全力配合彰化警方調查。

信義分局指出，彰化縣北斗分局已對蔡員涉交通事故未依規定處置，自行離開現場，依道路交通管理處罰條例開罰，另關於蔡是否酒後駕車，考量事證尚未確定，將案件函送彰化地檢署偵辦。

信義分局表示，會全力配合彰化檢方和警方偵辦，若員警涉及違法情事，絕對嚴懲不貸，並追究考監責任，另重申警方嚴格取締酒駕的強度與態度，未有任何改變。

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