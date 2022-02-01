聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文春節探中正一分局「好鄰居」 獲英雄風肖像畫
蔡英文總統農曆大年初一到台北市警察局中正第一分局慰問、頒發加菜金，感謝警察在執勤、防疫的辛勞，並與員警一一拍照留念，在觀看警局的影片時，還不時揮手向「影中人」致意；分局也回送以蔡英文為主角、穿警服的「英雄」手繪肖像畫，讓蔡英文著實端詳許久。
蔡英文指出，警察同仁在春節連假期間都沒有休息，依然在崗位上執行各項春安維護工作，讓民眾可以安心過年，各位都辛苦了。中正一分局的勤務大、轄區廣，總統府、官邸都在這裡，也是總統府的「好鄰居」，很多地方需要勞煩分局幫忙，讓總統府和官邸能安全，運作順暢。
她說，中正一分局轄區也包括全國最大的交通樞紐「台北車站」，也負責政府機關的安全維護，包括立法院、行政院等。去年中正一分局特種勤務量全國最多，也是協助防疫的重要力量，她感謝警察同仁的努力和付出，但現在疫情還沒有結束，希望大家一起努力堅守崗位，守護民眾的安全和健康。政府也會繼續當警察的後盾，持續提升警用裝備，並重視居住問題，讓警察執勤時更安心，在家庭生活上得到更好照顧。
中正一分局長陳明志指出，感謝政府對警察的支持，除編列足夠預算，添購警察執勤的防護裝備，保障員警執勤安全外，在去年疫情嚴峻時，讓員警優先施打疫苗，讓警方在外執勤無後顧之憂。
他說，最重要的是增修相關執勤法令，包括刑法提高聚眾鬥毆與酒駕肇事的刑事責任、道路交通管理處罰條例、跟蹤騷擾防治法，讓警方處理相關案件更有法律依據。
陳明志說，中正一分局轄區維安勤務特別繁重，經統計去年處理聚眾陳抗1179場，執行特勤2212場次，是全國分局中非常辛勞的單位，但同仁都能圓滿達成任務，今年也將做好治安、交通與為民服務的工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言