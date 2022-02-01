保險業務員開黃腔「有我大嗎」 過年前夕賠慘了！

某人壽公司的李姓男業務員抽菸時，向女同事說「有我大嗎？不然走啊！給你看看」，被女同事認為是性騷擾求償60萬元，台北地方法院認定言論有使女同事感到冒犯，有性暗示意味，農曆春節前夕判李應賠償3萬元，可上訴。

女同事提告主張，兩人2020年12月某日在通訊處停車場抽菸時，剛好一輛汽車駛入，她隨口稱「這輛車子好大」，李卻立即回應「說什麼好大，有我大嗎？不然走啊！給你看看」，已對她造成言語性騷擾。

另外，女同事也指控李多次刻意從背後接近她，或趁她彎腰拿披薩，以肢體故意碰觸她的身體，導致他身心受到極大創傷，時常感到焦慮、恐懼，難以入眠，甚至對男性接近感到不適，因此多次心理諮商，最後離職，要求李賠償60萬元。

李反駁，他從未對女同事性騷擾，又公司雖認定他對女同事言語性騷擾，但他向台北市社會局申訴後，社會局認定公司適用法規錯誤，勞動局也要求公司改依性平法妥適處理，至今還沒定案；另肢體接觸部分，公司已認定不成立性騷擾。