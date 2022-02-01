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法院民事調解有成 3年增加52%

中央社 / 台北1日電

司法院統計，各地方法院辦理民事（不含家事）調解事件，終結件數從民國106年的10萬餘件，增加至109年的15萬餘件，3年增加52.8%，績效卓著。

民事訴訟在起訴之前，有部分事件依民事訴訟法第403條規定必須先經調解，這些事件叫做強制調解事件。此外，其他事件當事人可以在起訴前向法院聲請調解，至於事件在法院訴訟中，也可經雙方同意將事件移付調解。

所謂調解程序，是由法院簡易庭的法官或其所指定的調解委員1至3人，就調解事件對雙方當事人為適當的勸導，並斟酌擬定公平允當的解決紛爭方案，以謀求雙方的和諧，甚至於對調解事件有利害關係的第三人，如果經過法官的許可也可參加調解程序，以擴大紛爭解決的範圍。

調解是經過雙方當事人合意而成立，但關於財產權爭議的調解，當事人雖然不能合意但已經很接近的，法官可以依職權斟酌提出解決事件的方案，如果雙方沒有在法律規定的期間內提出異議，法律上就認為雙方已經依法官提出的解決方案成立調解。

調解一旦成立，調解書的效力和法院確定判決一樣，具有可以強制執行的效力，當事人以後不能就同一個爭議再提起訴訟。

調解程序既可節省訴訟的勞費，又可以維持雙方當事人和諧，調解書又具有強制執行的效力，使人民的權益可以獲得確實的保障，民眾在起訴前可多加利用調解程序謀求紛爭的解決。

司法院指出，地方法院辦理民事（不含家事）調解事件，由106年終結10萬2555件、調解成立4萬2130件，至109年終結件數已達15萬6767件、調解成立件數達6萬1857件，績效顯著。

司法院表示，將持續修訂相關法規、改善調解軟硬體設施，希望能提高民眾調解意願，協助當事人自主、和諧解決紛爭。

司法院 民事訴訟 加利

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