地方調解案件逾15萬件 民事債務、刑事傷害最多

室內裝修工程契約為一種有償的勞務契約，屬於《民法》第490條至第514條所規定的「承攬契約」：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部。」依《民法》規定…

2022-02-01 09:48