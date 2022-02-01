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地方調解案件逾15萬件 民事債務、刑事傷害最多

中央社 / 台北1日電

除了法院及地檢署，鄉鎮市區調解委員會也是訴訟外紛爭解決機制。根據內政部統計，109年度鄉鎮市區調解案件超過15萬件，民事部分債權債務案件最多，刑事則是傷害案件居首。

隨著民眾法律意識高漲，涉訟事件逐漸增加，如果案件於起訴後均付諸法院審理程序， 法院恐不勝負荷，鄉鎮市區調解成為事件訴訟程序前重要的解決紛爭途徑。

根據「鄉鎮市調解條例」，各鄉鎮市區公所應設置調解委員會，免費為民眾調解關於民事及刑事上告訴乃論的糾紛案件，調解一經成立，經送管轄法院核定後，效力等同法院判決。

據內政部統計，109年鄉鎮市區調解委員會辦理調解業務，共結案15萬件，較108年增加3.6%，而調解成立者共12.2萬件，較108年增加4.1%，成立比率達81.1%，皆為歷年新高。

109年調解結案件數中，刑事事件占66.7%，是民事事件(33.3%) 的2倍。民事事件以債權、債務糾紛案件占67.3%最多，刑事事件以傷害案件占 90.0%最多。

根據統計，109年調解總結案數以新北市2萬5284件最多，台中市2萬4034件次之， 高雄市1萬6404件居第3；調解成立比率以台中市92.07%最高，彰化縣89.82%次之，台南市84.87%居第3。

內政部

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