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民事調解案件多 大S等藝人也靠調解離婚

中央社 / 台北1日電

大S(右)上月才宣布離婚，如今傳出汪小菲已有新歡。圖／摘自臉書
大S(右)上月才宣布離婚，如今傳出汪小菲已有新歡。圖／摘自臉書

民事調解兼具協議的自由與訴訟的效力，免去打官司的金錢、時間及勞力，也避免在法庭上直接衝突，近年來包括藝人張清芳、大S、理科太太的離婚案件，也是靠調解完成。

法界人士指出，調解處理糾紛案件，既可節省時間、金錢，避免長年訟累，尤其在不傷和氣兼能解決問題情形下，往往更能有效、妥適的解決當事人的紛爭，避免自力救濟及脫序行為。

一名有多年審理民事案件的法官指出，民眾越來越有法治觀念，也信賴司法機關，因此訴訟案件近年來逐年增加，但法官等司法人員員額有限，為減輕司法人員的工作負擔，提升裁判品質，調解制度相當重要。

這位法官表示，案件進入訴訟後，法官依據法律裁判，當事人即使勝訴，但判決結果不一定完全符合他的需求。例如一對姐妹搶著要一籃橘子，姐姐想要橘子皮，妹妹想要橘子肉，法院判決可能各分一半，或某一方擁有全部，雙方總有不滿意之處，也傷了和氣。

他說，如果案件不進入訴訟，交由調解處理，調解委員勸雙方各退一步，姐姐可拿到全部橘子皮，妹妹可得到全部橘子肉，皆大歡喜，同時不用在訴訟程序中攻防、互揭瘡疤，打完官司後形同陌路。

這位法官指出，各式民事案件均可藉由調解解決紛爭，「沒有調不成的案子，只有想不到的方案」，舉凡債務、房屋滴水、勞資糾紛等案件都能處理。另外，繼承、離婚等家事案件，也能透過調解方式，讓雙方各取所需。

法界人士表示，家事事件法採調解先行制度，調解委員幫助家庭成員冷靜思考面對問題，心平氣和商量出一個合理的方案或釐清問題的癥結，圓融解決糾紛。例如藝人張清芳、大S、理科太太等知名人士，都是透過調解離婚。

法界人士指出，離婚雙方若在調解中達成共識，法官就會協助做成調解筆錄，調解筆錄依法與判決有同等效力，因此完成調解筆錄，基本上等於判決離婚。若無法達成共識，當事人聲請轉成審判程序。再由法院裁判。

離婚 裁判 司法

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