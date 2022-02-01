快訊

高雄知名熱炒店收年菜訂金卻沒營業 網友怒告詐欺

與病毒共存救經濟！ 泰國今起全面開放免隔離觀光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林秉樞毆高嘉瑜抗告也沒能回家 高院未裁他北所迎新春

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，檢方25日依偽造文書等8罪起訴林，此案27日移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞僅坦承部分犯行，且有反覆實施強制、恐嚇之虞，考量林秉樞身心狀況不穩定，裁定羈押禁見。林抗告，台灣高等法院28日收案，不過至今未裁定，林只能在看守所迎接虎年。

刑事訴訟法規定，抗告法院收到該案卷宗及證物後，應於10日內裁定。

檢方指控，林秉樞毆打、囚禁高嘉瑜，讓她身心受創極深，又為掩飾犯行接續犯罪，雖稱「很後悔」，但除傷害外均否認犯行，還把施暴理由歸咎「適逢母喪、有精神疾病」，建請法官從重量刑，並繼續羈押。

新北地院認為林欠缺控制情緒能力，有反覆實施恐嚇、強制等罪嫌之虞，另考量林造成被害人身心受創程度不輕，犯案情節不輕微，裁定羈押禁見。

林秉樞律師陳頂新則主張，沒有事實足認林有逃亡疑慮，或有湮滅、變造、勾串證人之虞，檢察官該搜索、扣押的物品都已全數搜索扣押，林也配合地登入雲端，主動表示可刪除雲端內相關私密影片及照片，代表林已盡到最大努力，因此抗告。陳還表示，林秉樞對於無法過年回家與家人團圓感到非常失望。

高院雖在1月28日收到林秉樞的抗告卷宗，不過不僅當天沒有裁定，甚至在除夕前也未裁定，林想回家吃團圓飯夢碎，只能在看守所過新春。

林秉樞。圖／聯合報系資料照
林秉樞。圖／聯合報系資料照

林秉樞 新北 恐嚇

延伸閱讀

林秉樞散布女子私密照不查？律師：這要去問檢察官

兩女助理怕林秉樞握有不雅照 被迫偽造文書恐嚇高嘉瑜

林秉樞八罪刑被起訴 檢警五波搜索仍未見白色豆腐頭

林秉樞八大罪名起訴仍有疏漏？ 高嘉瑜律師點出問題

相關新聞

林秉樞毆高嘉瑜抗告也沒能回家 高院未裁他北所迎新春

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，檢方25日依偽造文書等8罪起訴林，此案27日移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞僅坦承部分犯...

室內裝修權益看過來 為什麼現在的工程契約幾乎都是分段驗收、分段付款？

室內裝修工程契約為一種有償的勞務契約，屬於《民法》第490條至第514條所規定的「承攬契約」：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。約定由承攬人供給材料者，其材料之價額，推定為報酬之一部。」依《民法》規定…

專訪／見政治口水滿天飛 「進擊的公民」王鼎棫：與法律有關的讓我氣餒

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，因為自己的本業是老師，所以在寫作的時候，眼前...

專訪／「進擊的公民」作者王鼎棫取書名想破頭 轉念找到契合追求自由執念

法律普及網站「法律白話文運動」主編王鼎棫，去年出版新書《進擊的公民》。他說，當時取書名，真是想破頭，著實感受到父母幫子女...

專訪／法律白話文運動「法客電台」 站長談法律評論時政

2019 年 Podcast 在台灣逐漸成為顯學，法律普及網站「法律白話文運動」希望利用這股「聲音經濟」，為台灣社會打造...

專訪法普網站／「法律白話文運動」推新書 主編盼能重拾憲法精神

法律普及網站「法律白話文運動」去年推出新書《憲政熱映中—中華民國憲法的怪誕與進化》，這本書的內容就是以憲法如何開花結果為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。