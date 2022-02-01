林秉樞毆高嘉瑜抗告也沒能回家 高院未裁他北所迎新春

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，檢方25日依偽造文書等8罪起訴林，此案27日移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞僅坦承部分犯行，且有反覆實施強制、恐嚇之虞，考量林秉樞身心狀況不穩定，裁定羈押禁見。林抗告，台灣高等法院28日收案，不過至今未裁定，林只能在看守所迎接虎年。

刑事訴訟法規定，抗告法院收到該案卷宗及證物後，應於10日內裁定。

檢方指控，林秉樞毆打、囚禁高嘉瑜，讓她身心受創極深，又為掩飾犯行接續犯罪，雖稱「很後悔」，但除傷害外均否認犯行，還把施暴理由歸咎「適逢母喪、有精神疾病」，建請法官從重量刑，並繼續羈押。

新北地院認為林欠缺控制情緒能力，有反覆實施恐嚇、強制等罪嫌之虞，另考量林造成被害人身心受創程度不輕，犯案情節不輕微，裁定羈押禁見。

林秉樞律師陳頂新則主張，沒有事實足認林有逃亡疑慮，或有湮滅、變造、勾串證人之虞，檢察官該搜索、扣押的物品都已全數搜索扣押，林也配合地登入雲端，主動表示可刪除雲端內相關私密影片及照片，代表林已盡到最大努力，因此抗告。陳還表示，林秉樞對於無法過年回家與家人團圓感到非常失望。